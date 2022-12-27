「小甜甜與宋逸民」聲量破2萬筆！美女律師怒批：宗教無權介入私生活 反擊酸民

﻿image source：FB／小甜甜 張可昀、女人大律師李怡貞

文/徐暘甯

藝人小甜甜（張可昀）日前傳出因宣傳新戲時提及好友愷樂，惹火製作人宋逸民、遭到換角，隨後更傳出因「理念不合」退出宋逸民的《藝起發光》教會，甚至被指稱「私生活有很大的狀況」掀起外界熱議。對此，知名美女律師李怡貞在臉書發文質疑「什麼樣的教會會在聲明中影射身為公眾人物的前教友私生活有問題？」

﻿image source：FB／小甜甜 張可昀

小甜甜退出「藝起發光」遭控私生活有問題 爭議延燒、網路聲量破2萬筆

小甜甜日前出席新戲開鏡記者會，採訪中對記者有問必答，回應許多與閨密愷樂近況有關的問題，沒想到卻疑似惹惱製作人兼教會牧師宋逸民慘遭換角。事後，小甜甜經紀人也證實她因「理念不合」退出教會，沒想到《藝起發光》教會後來再次發布聲明，指稱小甜甜「面對私生活生命有極大狀況」，掀起爭議。

image source：FB／藝起發光

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，短短一週內，小甜甜退出《藝起發光》教會事件的相關聲量已累積突破2萬筆，聲量高峰落在12月24日，繼小甜甜退出後，徐小可、阿Ben夫妻也證實退出，單日創下9,884筆網路聲量。許多前教友也站出來發聲，揭開教會內幕，讓輿論持續延燒。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

影射前教友私生活有問題惹議 美女律師火大：這種教會誰想加入？

知名律師李怡貞也在臉書上對此事發表看法，強調無意冒犯宗教議題，但直言質疑「是什麼樣的教會會在聲明中影射身為公眾人物的前教友私生活有問題？」，不解教會為何要發表這樣容易引發無端揣測的說法，更在留言處提問大家會想加入這樣的教會嗎？

﻿image source：FB／女人大律師李怡貞



怒批宋逸民教會反被酸民質疑「雙標」李怡貞反擊：吃什麼可以補腦？

貼文曝光後馬上引起大批網友留言討論，多數人認同李怡貞的看法，覺得宗教無權介入他人的私生活，對於藝起發光教會的作法更是不能苟同；不過也有另一派網友質疑「所以如果她真的私生活有問題呢，李律師妳雙標啊？」。

對此，李怡貞火大反擊「我就問我手頭上的一些對造有頭有臉的但是私生活確實有問題，案子沒結束甚至不停欺壓我當事人或是咒罵酸臭我，我可以也在粉專上公開發這樣的聲明嗎？阿捏我會發不完捏」，直言網友根本放錯重點，還幽默地說「『吃什麼可以補腦？』我業配來給這些少數人補一下」。

﻿image source：FB／女人大律師李怡貞





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月19日至2022年12月25日。





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