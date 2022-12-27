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健保快易通｜健康存摺SDK 後疫情時代串聯健康新未來

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，健保署108年開發健康存摺SDK功能，透過公私合利，讓機構也可以參與一同照顧民眾健康，至今使用人次已達3萬人次。記者沈能元／攝影
李伯璋說，健保署108年開發健康存摺SDK功能，透過公私合利，讓機構也可以參與一同照顧民眾健康，至今使用人次已達3萬人次。記者沈能元／攝影

全球數位照護浪潮下，健保署開發健保快易通｜健康存摺SDK，讓民眾依個人意願，分享自己的健康資料給第三方App，以簡明的視覺化圖示與分析功能，協助民眾更深入了解自己的健康，進而改變個人的生活型態，促進更健康的生活。健保署長李伯璋表示，維護健康除到醫療院所就醫外，民眾可以透過健康存摺查詢過去3年的就醫資料，達到照顧個人健康。疫情期間，民眾也可以藉由健保快易通識實名制購買口罩等防疫物資，這次乙醯氨酚成份藥物出現缺藥情形，若往後需要實名制購買時，也可以經由健保快易通購買。

健保署今舉辦「健保快易通｜健康存摺SDK串聯健康新服務應用分享會」，邀集各界共同為台灣數位健康照護發展尋找新契機。李伯璋說，健康存摺是國人操作便利的健康管理工具，從6.5年前26萬人至今已有1千多萬人使用，而健保署108年開發健康存摺SDK功能，透過公私合利，讓機構也可以參與，一同照顧民眾健康，至今使用人次已達3萬人次。

數位健康照護是以人為中心，透過健康資料支援醫療照護與個人健康決策是未來趨勢。如何協助民眾更有效率的應用個人健康資料，更了解自己的健康情形，才能有效促進健康。李伯璋表示，健保快易通｜健康存摺SDK是民眾個人健康資料授權的工具，結合第三方App的整合功能，也能將穿戴式設備的連續性數據，納入醫療照護及自我健康管理參考，無論是慢性病管理、AI疾病預測評估、健檢資料分析及產婦照護等面向，都有數位照護App可選用，賦能自我健康管理，目前已有31家介接單位，共64支App完成SDK介接與上架。

李伯璋說，民眾自主授權同意下，可自由選取個人健康存摺中特定時間、特定就醫資料，匯入常用的健康管理App，取得個人化健康照護參考資訊。而醫療生態進步很快，IT產業可以研發許多技術，，進而養成良好的行為模式，降低或延緩疾病發生率讓民眾獲得良好的健康照顧，但同時也要注意資安問題，資安不容許有任何突破。經過多年的努力，健康存摺SDK串聯多元健康加值服務在今年12月15日獲《2023智慧城市創新應用獎》，顯見健保快易通｜健康存摺SDK在智慧政府治理的應用備受肯定。

「健保快易通｜健康存摺SDK應用分享會」現場邀請優秀的介接單位分享資訊應用及數位照護經驗，包括台大醫院─台大醫院行動服務App、臺北醫學大學附設醫院─北醫附醫App、臺北榮民總醫院─北榮腎臟寶鑑、智齡科技股份有限公司─數位照護Note App，及吉樂健康資訊科技有限公司─WaCare遠距健康App；同時會場設有SDK介接App展示，包括奇唯科技股份有限公司奇小葳、英普瑞斯股份有限公司─健寶運動、莉迪亞智能科技股份有限公司─AI健康分，讓與會者互動體驗新型態的數位健康服務。

健保 快易通 健康管理

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