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宜臥床不算需安胎？ 懷孕被開除新北這公司慘了
新北市一間電子零組件公司的會計助理，日前應懷孕不適就醫後，醫囑需「宜臥床休息」，但公司認為沒有明確記載「須安胎休養」，扣發該會計全勤獎金、記曠職及解僱，勞工局審議後認定公司違反性平法，對該公司開罰6萬元。
新北市一名電子零組件公司會計助理，因懷孕不適請假安胎休養，一開始公司准假1個月，在請假期滿前再續請1個月時，公司竟要求改請特休及事假，會計不同意後，隨即遭公司扣發全勤獎金、記曠職及解僱，會計因此憤而向勞工局提出申訴。
依照性別工作平等法規定，勞工申請安胎休養，雇主不得拒絕，也不能將請假期間視為缺勤而影響全勤獎金，或對勞工作出不利的處分。
但經新北市勞工局調查發現，該公司將安胎休養當成一般病假處理，因此扣發全勤獎金；並稱會計的診斷證明書只記載「宜臥床休息」，沒有明確記載「須安胎休養」，才會要求會計改請特休及事假，但會計沒有配合，因此以連續曠職3日將其解僱。
而經會計投訴後，新北市就業歧視評議委員會審定診斷證明書內容，認為已明確記載其妊娠症狀，且醫囑「宜臥床休息」，應認定確有安胎休養需求；該公司顯然拒絕會計安胎休養且扣發全勤獎金及解僱，都是對會計不利處分，於是認定違法開罰6萬元。
新北市勞工局提醒，依勞工請假規則規定，勞工經醫師診斷需安胎休養，休養期間併入住院傷病假計算，2年內合計不得超過1年，至於請假期間則是在診斷證明建議休養期間內，勞工所提出需求期間為準，且應該從診斷證明整體內容判斷，不應只拘泥於「安胎」的文字。
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