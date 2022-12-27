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屏基治療師到家指導復健 減輕急性後期患者負擔和奔波之苦

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供
屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供

腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折等病人，透過完整積極的復健治療，證明可縮短病人住院日期與功能缺失，但有病患住不慣醫院吵著要回家，且看護費對部分家庭是個經濟負擔；屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉，陸續推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於奔波之苦。

屏基復健科主任王重元說，在醫院病房常聽到病患家屬問「父親中風了，但行動不便也無法上下樓，到底該怎麼去復健？」「很希望能夠住院接受高強度復健，但是看護費用太高，家中經濟恐無法負擔」，或者有的病人住不慣醫院，天天吵著要回家，但又怕錯過復健黃金期，家屬常陷入兩難。

他說，屏基去年承接健保署「急性後期整合照護計畫」居家模式，腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折病人經復健團隊評估，出院後無縫接軌地到家中提供被動關節運動、擺位、床上活動及轉位訓練、肌力及耐力訓練、平衡訓練、行走訓練、心肺功能訓練、疼痛物理治療、慢性傷口輔助治療、輔具評估、使用訓練及指導、環境改善評估與諮詢、照顧者及服務對象的教育與諮詢等服務。

84歲的林阿嬤一時不慎跌坐在地，頓時左側髖關節劇痛，無法移動，經診斷為左側股骨轉子間骨折須手術住院，術後需他人協助翻身移位、也無法自行如廁。醫師評估符合健保的收案條件，出院後在物理治療師每天30至50分鐘復健指導下，兩周後手術部位的疼痛與患肢腫脹已大幅減輕，肌力、耐力、平衡能力與行走能力皆有所提升，可自行扶助行器至廁所完成如廁動作，大大減輕照顧者的負擔。

52歲的吳先生小腦出血中風，連要坐起來都困難，想到未來從家中到醫院復健這段路途，家人就頭痛。屏基復健科評估收案後，安排腦中風急性後期照護居家模式服務。每周一到周五持續六周復健療程，過程中雖辛苦，但是在家人的鼓勵及強韌的意志力支持之下，一天天。首先克服姿態變化的暈眩，改善患側肢體的平衡與協調，在治療師的協助下，能拿著助行器行走。日常生活功能的巴氏量表分數也由出院時的45分，進步到85分， 進步幅度不輸每周三次的門診復健訓練。

王重元表示，因應人口老化，愈來愈多的病人在急性醫療後可能出現失能情形，將大幅造成對醫療體系、家庭及社會照顧之負擔或依賴，在治療黃金期內立即給予積極性的整合性照護，使其恢復功能，將可減少後續再住院醫療費用、減輕家庭及社會照顧負擔，也可強化急性醫療資源配置效率，與長期照護服務無縫接軌，達到多贏目標。

屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供
屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供
屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供
屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供
屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供
屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉先後推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於長途移動之苦。圖／屏基提供

復健 腦中風 治療師

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