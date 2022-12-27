屏基治療師到家指導復健 減輕急性後期患者負擔和奔波之苦
腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折等病人，透過完整積極的復健治療，證明可縮短病人住院日期與功能缺失，但有病患住不慣醫院吵著要回家，且看護費對部分家庭是個經濟負擔；屏東基督教醫院去年起於北屏東地區高樹至萬巒鄉，陸續推出健保給付的急性後期照護居家模式，治療師到家指導復健，不僅減輕醫療、家庭與社會負擔，更免於奔波之苦。
屏基復健科主任王重元說，在醫院病房常聽到病患家屬問「父親中風了，但行動不便也無法上下樓，到底該怎麼去復健？」「很希望能夠住院接受高強度復健，但是看護費用太高，家中經濟恐無法負擔」，或者有的病人住不慣醫院，天天吵著要回家，但又怕錯過復健黃金期，家屬常陷入兩難。
他說，屏基去年承接健保署「急性後期整合照護計畫」居家模式，腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折病人經復健團隊評估，出院後無縫接軌地到家中提供被動關節運動、擺位、床上活動及轉位訓練、肌力及耐力訓練、平衡訓練、行走訓練、心肺功能訓練、疼痛物理治療、慢性傷口輔助治療、輔具評估、使用訓練及指導、環境改善評估與諮詢、照顧者及服務對象的教育與諮詢等服務。
84歲的林阿嬤一時不慎跌坐在地，頓時左側髖關節劇痛，無法移動，經診斷為左側股骨轉子間骨折須手術住院，術後需他人協助翻身移位、也無法自行如廁。醫師評估符合健保的收案條件，出院後在物理治療師每天30至50分鐘復健指導下，兩周後手術部位的疼痛與患肢腫脹已大幅減輕，肌力、耐力、平衡能力與行走能力皆有所提升，可自行扶助行器至廁所完成如廁動作，大大減輕照顧者的負擔。
52歲的吳先生小腦出血中風，連要坐起來都困難，想到未來從家中到醫院復健這段路途，家人就頭痛。屏基復健科評估收案後，安排腦中風急性後期照護居家模式服務。每周一到周五持續六周復健療程，過程中雖辛苦，但是在家人的鼓勵及強韌的意志力支持之下，一天天。首先克服姿態變化的暈眩，改善患側肢體的平衡與協調，在治療師的協助下，能拿著助行器行走。日常生活功能的巴氏量表分數也由出院時的45分，進步到85分， 進步幅度不輸每周三次的門診復健訓練。
王重元表示，因應人口老化，愈來愈多的病人在急性醫療後可能出現失能情形，將大幅造成對醫療體系、家庭及社會照顧之負擔或依賴，在治療黃金期內立即給予積極性的整合性照護，使其恢復功能，將可減少後續再住院醫療費用、減輕家庭及社會照顧負擔，也可強化急性醫療資源配置效率，與長期照護服務無縫接軌，達到多贏目標。
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