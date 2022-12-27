快訊

老公逆風力挺宋逸民不挺她 小甜甜發聲了：有些遺憾

直播／義務役延長為一年 蔡總統下午3時30分親上火線接受提問

百富攜手剪紙藝術家楊士毅 綻放「一心一藝」的光輝

撰文／ 林俊

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Balvenie百富單一麥芽威士忌為少數堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌酒廠，百年來堅信專注一心，始能造就頂級威士忌之藝。秉持此「一心一藝」的信念，百富多年來與擁有相同信念的在地藝術家合作，共同發揚「一心一藝」的精神。

今年歲末之際，百富攜手擅長用現代的圖案和媒材，並將剪紙技藝延伸至大型藝術裝置之上的台灣剪紙藝術家—楊士毅；以「一心一藝」為靈感，共創大型剪紙藝術裝置，於臺南市美術館2館戶外廣場，綻放心藝的光輝。除此之外，百富也精心設計免費心藝體驗活動，即日起至2023年1月15日止，邀請大眾走入百富酒廠的世界，領略「一心一藝」的珍貴與美好。

百富攜手擅長用現代的圖案和媒材，並將剪紙技藝延伸至大型藝術裝置之上的台灣剪紙藝術家—楊士毅；以「一心一藝」為靈感，共創大型剪紙藝術裝置，於臺南市美術館2館戶外廣場，綻放心藝的光輝。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富攜手擅長用現代的圖案和媒材，並將剪紙技藝延伸至大型藝術裝置之上的台灣剪紙藝術家—楊士毅；以「一心一藝」為靈感，共創大型剪紙藝術裝置，於臺南市美術館2館戶外廣場，綻放心藝的光輝。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富攜手剪紙藝術家楊士毅於臺南市美術館2館，共創大型剪紙藝術裝置。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富攜手剪紙藝術家楊士毅於臺南市美術館2館，共創大型剪紙藝術裝置。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富攜手剪紙藝術家楊士毅 共創「一心一藝」大型剪紙藝術裝置

「我覺得『一心一藝』就是一種，無論如何一定要將最美好的事物，交到你手上的一種約定跟承諾，所以不管有沒有人看見，你都會一直努力去成就你相信的美好。」楊士毅老師說道。蘇格蘭威士忌和剪紙藝術，看似不同領域，但因為共同分享著「一心一藝」的信念，促成了這次的合作。

剪紙藝術家楊士毅老師創作「一心一藝‧專注的光輝」，傳遞「一心一藝」投入所創造的美好。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
剪紙藝術家楊士毅老師創作「一心一藝‧專注的光輝」，傳遞「一心一藝」投入所創造的美好。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在楊士毅老師眼中，百富威士忌的製作過程，就好似在精心雕琢一道光- 「種麥的過程就像是在收集光，翻麥就如同在甦醒光，蒸餾就好像在萃取光，那到了橡木桶熟成的過程像在守護光，最後到了首席調酒師的手中，他用最好的詮釋，讓威士忌有最好的狀態來到每一個人面前。」楊士毅老師以「一心一藝 ‧ 專注的光輝」為題，打造這座近6米高的大型剪紙藝術裝置，作品以專注於熱愛事物的人為中心，向外綻放「一心專注」的光芒；而背後結實纍纍的的果樹，象徵長時間專注投入，所創造的美好成果之藝。

此次百富也與剪紙藝術家楊士毅合作設計新年禮盒，傳遞「一心一藝」的美好祝福。此次新年限定禮盒，精選百富最經典、受歡迎的酒款- 「百富 12 年雙桶DoubleWood」，以西班牙雪莉酒桶二次熟成，融匯兩種不同橡木桶的風味，賦予酒液傳統橡木桶的柔和口感，疊加雪莉桶豐富風味的深邃，蜂蜜和香草的層次鋪陳，滑順芳醇；「百富14 年加勒比海蘭姆桶」，以蘭姆酒桶二次熟成，具飽滿的熱帶水果風味，帶有香甜又綿密的蜂蜜與太妃糖香氣。百富新年限定禮盒主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售(實際販售狀況以各門市/店家為準)。

剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售 百富14年加勒比海蘭姆桶 2023新年限定禮盒。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售 百富14年加勒比海蘭姆桶 2023新年限定禮盒。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售 百富12年雙桶 2023新年限定禮盒。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
剪紙藝術家楊士毅以「一心一藝」為百富創作新年限定禮盒，主要於全台特選菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯販售 百富12年雙桶 2023新年限定禮盒。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

免費心藝體驗看見百富酒廠的「一心一藝」 徜徉於專注的光輝中

除了大型剪紙藝術裝置於臺南市美術館2館戶外廣場2展出之外，百富也特別打造了四大主題展區，透過多重體驗，引領大眾走進百富「一心一藝」的世界。

百富「一心一藝」體驗活動，以旋轉稜鏡和逐格動畫呈現百富匠人的身影，反映出看似簡單的動作，皆是由無數個專注投入的細節累積而成。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富「一心一藝」體驗活動，以旋轉稜鏡和逐格動畫呈現百富匠人的身影，反映出看似簡單的動作，皆是由無數個專注投入的細節累積而成。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

看見百富酒廠堅持的一心一藝

百富酒廠堅持傳統製酒工藝，從大麥種植、鋪地發麥、蒸餾器維護到橡木桶製作，每道環節都有專屬團隊，由資深匠人代代相傳，確保最佳威士忌的產出。而展場中獨特的旋轉稜鏡裝置，透過逐格動畫呈現百富匠人們的身影，反映出每個看似簡單的動作，實則是由一個個專注投入的細節累積的成果。

百富「一心一藝」體驗活動尾聲，是以剪紙概念和威士忌酒液色澤打造的「一心一藝迴廊」，邀請民眾漫步於心藝的光輝中。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富「一心一藝」體驗活動尾聲，是以剪紙概念和威士忌酒液色澤打造的「一心一藝迴廊」，邀請民眾漫步於心藝的光輝中。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

領略百富首創的過桶工藝

百富首席調酒師大衛史都華(David C. Stewart MBE），於1980年代首創的「過桶工藝」(Cask Finishing)，運用不同橡木桶連續熟成，開拓了威士忌產業的風味疆界。此次活動展出百富過桶系列酒款，從最經典受歡迎的「百富12年雙桶DoubleWood」、有著濃厚熱帶風情的「百富14年加勒比海蘭姆桶」；到今年甫上市即引起市場熱烈討論的¬「百富16年法國皮諾甜酒桶」，以及首席調酒師大衛史都華個人的最愛「百富21年波特桶PortWood」。全系列四款威士忌，以四款不同橡木桶過桶熟成，在百富標誌性的香甜蜂蜜風味之上，呈現各自獨特的風味層次。

現場也展出百富過桶系列四款威士忌，各自以不同橡木桶過桶二次熟成，呈現各自獨特的風味層次。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場也展出百富過桶系列四款威士忌，各自以不同橡木桶過桶二次熟成，呈現各自獨特的風味層次。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沉浸於百富的一心一藝迴廊

領略百富酒廠的一心一藝後，展覽尾聲，策展團隊特別以百富威士忌如蜂蜜般溫暖的顏色、結合剪紙概念，打造一條一心一藝迴廊，邀請大眾徜徉其中，品味百富匠人們的專注與堅持、感受一心一藝的美好，沉浸在百富一心一藝的光輝中！

完成體驗並分享活動，即可獲得免費試飲券，活動期間內可於台南合作店家兌換百富12年雙桶乙杯。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
完成體驗並分享活動，即可獲得免費試飲券，活動期間內可於台南合作店家兌換百富12年雙桶乙杯。 圖／百富 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

分享於社群 即可憑品酩券於臺南市合作酒吧品嘗百富威士忌

《百富一心一藝 專注的光輝》，即日起至2023年1月15日於臺南市立美術館2館廣場盛大展開。邀請你感受年底台南最藝文的心藝之作，參與活動並分享即可獲得百富試飲券，至臺南市特色酒吧- Bar Mozaiku馬賽克、Long Bar、Long Light Bar，品味百富的完美藝境。

百富 | 一心一藝 | 期間限定 免費心藝體驗 預約報名中
體驗期間：2022/12/23~2023/1/15
體驗地點：臺南市美術館2館 (戶外廣場2)
報名連結：https://redirect-line.accunix.net/redirect.html?liffId=1655816736-8eKWyZKA&lineId=L178a60c1477&lineBasicId=@059onhuw&linkId=18505973dc5nQ0

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相關新聞

間歇性斷食難度高 專家揭未注意「這2點」恐傷身

間歇性斷食正夯，但小心吃錯東西傷了身體！間歇性斷食是調整「進食」與「斷食」的時間，讓身體產生自主修復體內的「生酮反應」。然而，專家指出，如果沒有注意均衡飲食，或出現「少餐多量」的狀況，反而會傷了身體，並強調，間歇性斷食有一定難度，如果只是想減肥的民眾，建議減少脂肪的攝取就好。

婆婆祭祖叫娘家來準備…父心臟病發阻攔她探病 網轟：誇張到極點

台灣媳婦若嫁入傳統家庭，每逢年節，總要在廚房裡忙進忙出，準備敬天祭祖的拜拜。有一名媳婦上網發文抱怨，記得那年她挺著八個月身孕，婆婆竟對她說「明天要拜拜，你一個人怎麼煮得了，你得叫你媽來幫你煮」，引發網友抨擊「誇張到了極點」。

醫薪兩極化／建商廣告徵「醫師的房東」 掀開醫師身價跌隱憂？

新竹地區街頭出現一則建案廣告，廣告詞寫著「徵醫師的房東」，引發網友討論。有人說工程師薪水早就超過醫生，也有人認為醫生都是直接買房，誰要當租客。不論這則廣告背後盤算為何，醫師看了格外有感觸；有開業醫師感嘆，廣告很寫實，直接跳過醫師徵房東，醫師買不起店面已人盡皆知；有醫院醫師分享，曾有同業醫師帶太太看新建案，代銷先問「您在醫院工作呢？給人家請的？還是自己出來開診所？」一聽他在醫院工作，竟婉拒看房。

台糖推多款年貨拚商機 預估農曆年業績增近3成

2023癸卯兔年即將到來，隨著疫情趨緩解封，台糖趁勢加碼，推出多款年貨，預估整體業績將挹注近3成。此外，台糖的3公升沙拉...

111年「台灣好行」評比出爐 明年4路線停駛、增7新線

交通部觀光局今舉辦「台灣好行」評鑑結果頒獎暨成果分享會，鼓勵獲獎績優單位與人員頒發獎牌、獎金，觀光局表示，全台共有67條...

國產茶明年起強制溯源 陳吉仲：未來擴及牡蠣、大蒜、香菇

農委會農糧署宣布，明年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。