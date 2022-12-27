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影／福壽農場清晨飆零下2.6度 洗衣晾戶外變冰棒
冬季限定！台中市和平區福壽山農場今晨出現零下2.6低溫，晾在室外的衣服因水氣與低溫變成「硬梆梆」，一件件宛如衣服冰棒，連浴巾也凍成一片冰磚。農場員工笑說，冬天晚上不要晾衣服，「因為會結冰」；農場預估，元旦假期低溫又有水氣，下雪的機會很大。
福壽山農場員工今早分享，長輩常說冬天晚上不要晾衣服，因為不會乾。農場也說冬天晚上不要晾衣服，因為會結冰，他昨晚將衣服晾在室外的結果，就是早上會「硬梆梆」，如同衣服冰棒一樣，敲打有聲響。
福壽山農場副場長王仁助表示，農場近日晚上溫度都在零度以下，如果將衣服晾在外面會結冰，白天時則因太陽出來、濕度降低，衣服很快就會晾乾；王仁助也強調，農場均備有烘衣機供員工使用，所以衣服一定會乾。
福壽山農場表示，元旦假期低溫又有水氣，下雪的機會很大，將持續關注。
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