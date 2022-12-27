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今、明氣溫回升 跨年、迎曙光活動恐因1條件不理想

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今、明(28日)兩天氣溫升，西晴、東偶局部短暫雨；明下午起至元旦受「東北季風」影響，北、東偶雨。本報資料照
今、明(28日)兩天氣溫升，西晴、東偶局部短暫雨；明下午起至元旦受「東北季風」影響，北、東偶雨。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(27日)、明(28日)兩天氣溫升，西晴、東偶局部短暫雨；明下午起至元旦受「東北季風」影響，北、東偶雨，跨年及迎曙光活動因迎風面雲多、且偶有局部短暫雨的機率，並不理想。

吳德榮指出，今晨「強輻射冷卻」仍為西半部及花蓮帶來10度以下平地最低氣溫，截至6點13分依序為新竹(峨眉鄉)5.2度，苗栗(頭屋鄉)5.7度，雲林(斗南鎮)5.9度。各地區平地最低氣溫為北部(基隆七堵區)9.8度，南部(台南下營區)6.3度，東部(花蓮壽豐鄉)8.7度。今晨台灣陸地大都晴朗，東側沿海有鬆散低雲，東側沿岸有弱降水回波，尚無降雨。

吳德榮表示，根據最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(28日)兩天氣溫升，西晴、東偶局部短暫雨；西半部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，仍應注意。今各地區平地氣溫為北部10至22度，中部7至25度，南部7至26度，東部10至25度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明下午起至下周(1日)，受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。周六、下週日(31、1日)氣溫微升；跨年、迎曙光活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率，並不理想。

他表示，根據最新模式模擬顯示，下周一(2日)起至周四(5日)，另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬的強度偏弱，並未達「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)標準，更沒有與前2波「寒流」相提並論的條件，但因為是期末模擬，有一定的「不確定性」，應持續觀察。

吳德榮

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