半世紀的情誼 林昭亮、胡乃元世紀同台獻演歲末音樂會

林昭亮和胡乃元是台灣走上國際舞台的第一代小提琴獨奏家，兩人受辜公亮基金會之邀，在疫後首度合體舉行歲末音樂會，30日與31日將與國家交響樂團NSO合作兩場音樂會—「林昭亮、胡乃元與 NSO 室內樂音樂會」與「林昭亮、胡乃元與 NSO 雙小提琴之夜」。並與年輕一代的音樂家林品任、吳曜宇等合作，陪伴樂迷迎接2023年。「音樂應該是一起玩的音樂。」兩人昨連袂出席記者會，當場合奏曲子，並回憶半世紀前，在「小提琴教母」李淑德的安排下參加音樂夏令營，一起打球一起排練的溫馨往事。

林昭亮生於台灣，5歲開始習琴，15歲隻身前往紐約就讀茱莉亞音樂院，並接受帕爾曼的老師桃樂絲．迪蕾（Dorothy DeLay）長達六年的教導。1980年林昭亮首次與紐約愛樂及祖賓．梅塔（Zubin Mehta）合作，自此展開其職業演奏生涯，並以獨奏家身份與世界各大知名交響樂團合作演出，至今仍活躍於世界各大重要舞台。小提琴家胡乃元則是在贏得1985年比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎後，即展開全球的演奏生涯。

兩人年齡相仿，念國小時前便因參加李淑德的音樂營認識，展開逾半世紀的合奏情誼。「我與林昭亮從小一起學琴、一起同台表演。」胡乃元回憶1969年，兩人在李淑德的安排下一起排練、一起打球跑步、一起出國演出，「音樂應該是一起玩的音樂」。林昭亮則說，他年紀輕輕就從李淑德處體會音樂教育的重要，如今也步上李淑德的道路，返台舉辦音樂營「台北大師星秀音樂節」，讓不同世代的音樂家聚在一起玩音樂。

曾有段時間，台灣媒體下標題「林昭亮、胡乃元之後，台灣還會有國際小提琴家嗎？」林昭亮說，如今的台灣已打破僵局，「不只一個兩個，後面還有很多。」他6月特地飛到紐約聽小提琴家林品任的獨奏會，看到他「台上的光彩」相當驚艷，林品任昨也出席記者會，聽到讚美立刻站起來鞠躬。胡乃元則透露聽到曾宇謙拉琴時驚為天人「真的是天才」。但他也給年輕音樂家建議：「音樂是藝術，不只是技巧，還必須學習吸收人生的養分和成長。」

促成兩人合作的辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，林昭亮和胡乃元為了追尋音樂之夢，年紀輕輕便隻身出國留學，人生中擁有別人無法擁有的深邃。這些深邃能化為音樂的果實與國人分享，非常珍貴。這次的音樂會策劃了兩年，來來回回與兩位音樂家及NSO商量討論，過程面臨場地、疫情和檔期等各種考驗，演出罕見的雙小提琴作品，「希望台上台下都很享受。」

首先於12月30日於國家音樂廳登場的歲末音樂會一「林昭亮、胡乃元與 NSO 室內樂音樂會」，兩位獨奏家將偕同鋼琴家王佩瑤，以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、林品任、黃瑞儀、陳猶白、連亦先、黃日昇、朱玫玲，帶來室內樂音樂會。曲目包括匈牙利作曲家羅薩「雙小提琴奏鳴曲」，是一首兼具狂放戲謔與懷舊色彩的作品；作曲家蕭斯塔科維契與莫什科夫斯基的作品，不只平易近人，更展現迷人的沙龍風味。台灣作曲家張玹為單簧管與絃樂四重奏所做的「捻土」，運用客家八音素材，在民族風味之外，傳達虔敬的宗教氛圍。德國作曲家孟德爾頌「絃樂八重奏」是該編制曲目的箇中翹楚，除了考驗默契，更展現交響曲般的力度。

2022年的最後一天登場的歲末音樂會二「林昭亮、胡乃元與 NSO 雙小提琴之夜」。兩位獨奏家將與NSO協奏演出韋瓦第、莫札特，以及薩拉沙泰為雙小提琴量身打造的經典作品。下半場則由NSO協同指揮吳曜宇，攜手 NSO 演出史特勞斯家族的經典名作，包括約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲，以及改編自理察．史特勞斯歌劇的的《玫瑰騎士組曲》。