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「生物可分解材質」其實無法回收！RE-THINK「回收大百科」替你解答垃圾分類疑惑

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
RE-THINK推出台灣第一個主打「循環經濟」主軸之環境教育桌遊「循環之邦」。記者黃筱晴／攝影
RE-THINK推出台灣第一個主打「循環經濟」主軸之環境教育桌遊「循環之邦」。記者黃筱晴／攝影

疫情這幾年因為防疫需求，讓大家不得不使用許多一次性的用品，根據環保署統計，全台廢棄物去年正式突破千萬噸，但其中有逾5成都是資源垃圾，因此，提升民眾回收認知、進一步提高回收率刻不容緩。以「海廢圖鑑」獲德國紅點設計等全球8大獎項肯定的新創環保團體「RE-THINK重新思考」近日公布《2022回收意識與行為調查》，發現在所有年齡層中，18歲以下無論在環保意識的自覺、以及環保習慣的改變上，都是提升幅度最高的，由此可見從小開始進行回收教育是最有效果的。而在回收困境上，近6成民眾不清楚回收類別，代表民眾不一定是不做回收，而是需要更明確清楚的回收指引。

根據調查結果，RE-THINK提出2大解方，推出台灣第一套「循環經濟」桌遊，前進校園建立正確回收價值觀；同步公開「回收大百科」2022年擴增版，新增10類品項，且與時俱進提供更完整回收規範，並幫助民眾了解市面上推陳出新的材質與回收方式，深耕大眾回收教育。

其中，台灣第一套以循環經濟、資源回收為主題的桌遊「循環之邦」正式推出，以台灣真實情境為設定，將日常回收動作，轉換成「城市領導人」的宏觀視角，在大約1小時的遊戲中，全盤了解資源回收的流程、回收市場經濟學、及不同回收技術的發展，真正了解資源回收的脈絡及價值。像是「生物可分解材質」其實在台灣的環境下並無足夠堆肥設施，最終只能以焚化處理，若混入塑膠回收反而會造成回收體系難以運作，這類知識透過孩子最喜歡的桌遊形式，也可自然而然達成向下扎根回收觀念的效果。只要單筆捐款滿2,000元，或定期定額500元，即可獲得RE-THINK「循環之邦」桌遊乙組。

而針對民眾最苦惱的回收分類問題，RE-THINK也進行「回收大百科」的擴增，針對不同縣市政府規矩不同、不同場域規範不同，以及環保材質推陳出新速度太快，國內回收體系因應不及的現實困境，提出對應處理方式。除了更新2021年版既有13個品項的內容，更因應最新外送趨勢與多元材質選項，與foodpanda、Nespresso合作，於回收大百科中新增10個品項，包含鋁製膠囊咖啡、飲料底座、蔬菜塑膠包裝袋、植物纖維餐盒等，更新增「美食/生鮮外送」篩選器，幫助民眾更快速地辨識收到的容器、包裝，並進行正確的分類處理。

民眾可至回收大百科網站（http://recycle.rethinktw.org/）查詢正確回收方式，而111學年度下學期國小至高中環境教育校園巡迴課程免費申請（https://rethinktw.org/join#educator）也即將在年後開放報名。

foodpanda第2年贊助擴充回收大百科網站，持續建立民眾正確回收認知。（左起）RC文化藝術基金會執行長王俊凱、RE-THINK重新思考執行長黃之揚、foodpanda公共事務協理郭昕宜。圖／foodpanda提供
foodpanda第2年贊助擴充回收大百科網站，持續建立民眾正確回收認知。（左起）RC文化藝術基金會執行長王俊凱、RE-THINK重新思考執行長黃之揚、foodpanda公共事務協理郭昕宜。圖／foodpanda提供
「循環之邦」桌遊以台灣真實情境為設定，將日常回收動作，轉換成「城市領導人」的宏觀視角，在大約1小時的遊戲中，全盤了解資源回收的流程、回收市場經濟學、及不同回收技術的發展。記者黃筱晴／攝影
「循環之邦」桌遊以台灣真實情境為設定，將日常回收動作，轉換成「城市領導人」的宏觀視角，在大約1小時的遊戲中，全盤了解資源回收的流程、回收市場經濟學、及不同回收技術的發展。記者黃筱晴／攝影
針對台灣資源回收困境，RE-THINK提出2大教育解方。記者黃筱晴／攝影
針對台灣資源回收困境，RE-THINK提出2大教育解方。記者黃筱晴／攝影

桌遊 資源回收

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