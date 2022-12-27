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文化成年禮 2005年出生可領

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

送給十八歲青年的文化成年禮發放日期與使用範圍確定，一千兩百元的文化成年禮明年青年節（三月廿九日）起開放登記領取，青年驗證符合資格後，即可領取使用，使用效期至後年的三月廿八日。使用範圍與藝FUN券大致相同，涵括四大類，除了買書，流行演唱會也可使用。

文化部說，文化成年禮領取年齡，比照紙本藝FUN券模式以「年度」畫分，明年試辦計畫資格為「出生日期二○○五年一月一日至十二月卅一日止」，二○○四年十二月卅一日前出生的滿十八歲青年無法領取。

文化部說，目前規畫文化禮金以支持國內藝文產業的實體場域消費為原則，明年試辦計畫期間將持續評估各類型產業使用情形，並研議設定產業比率技術可行性。

青年 文化部 演唱會

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