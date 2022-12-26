勞動局拍板博客來違反勞基法 3條違反屬實各罰2至100萬

國內知名網路書店博客遭爆疑似「假承攬、真雇傭」勞資糾紛，台北市勞動局今天已派員前往博客來勞動檢查，勞動局初步認定，該公司與清潔人員具有雇傭關係，並發現有違法情事，並認定博客來違反3條勞基法規定，一旦確認違法事實，得分別處2萬元至100萬元罰款。

至於社會關注的未投保勞工保險部分，因涉及勞工保險條例，已由勞動部另案派員稽查。

北市勞動局長高寶華表示，上周末發生社會關注的勞資爭議案件，勞動局非常重視，立即派員進行勞動檢查。今天初步檢查發現，該名清潔人員除了上班時間、地點有受到拘束，契約內容也明示需受公司指導指示，且清潔工作使用的相關耗材也是由公司提供，已符合勞動契約特有的從屬性，雙方具有勞雇關係，受勞動基準法所拘束。

勞動局表示，今天檢視公司提供資料，發現該公司未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，初步認定涉有違反勞動基準法第7條、第23條及第38條規定之虞，將進行依相關行政裁罰審查事宜。

高寶華強調，對於事業單位誤用或濫用承攬契約，勞動局皆嚴格檢視，請事業單位勿以身試法，損害勞工權益。同時呼籲，如有勞工朋友有相關問題，可透過臺北市政府「HELLO TAIPEI單一陳情系統」反映，勞動局將儘速協助解決爭議。