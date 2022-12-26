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100多米海中釣起黑䱛保活、成功育種 考據文獻全球首例

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
位在基隆市和平島的水產試驗所，今天呈現資源復育物種繁殖研發成果；圖為全球首次成功人工繁殖的黑䱛。記者邱瑞杰／攝影
位在基隆市和平島的水產試驗所，今天呈現資源復育物種繁殖研發成果；圖為全球首次成功人工繁殖的黑䱛。記者邱瑞杰／攝影

行政院農委會水產試驗所今天發表資源復育物種繁殖研發成果，已建立水晶鳳凰螺、銀塔鐘螺、遠海梭子蟹、鋸緣青蟹、日本鮸、條石鯛、虎斑烏賊與萊氏擬烏賊繁殖技術，生產種苗放流，更創全球首例黑䱛繁殖，為復育我國沿近海漁業資源踏出堅實一步。

農委會主委陳吉仲、副主委陳添壽今天下午到基隆市和平島水試所，肯定水試所長陳君如、副所長張錦宜和所有同仁執行資源復育物種繁殖研發成果，有效增加我國沿近海漁業資源，滿足國人的消費需求。

張錦宜簡報說，受到全球氣候變遷、海洋環境汙染、棲地生態破壞及資源超限利用等因素影響，全球海洋漁業資源持續減少。捕撈漁業未來增產幅度有限，水產養殖在食用水產品供應日趨重要。

張錦宜介紹水試所已建立育種技術的魚類、介藻類、軟體類、觀賞魚蝦類等物種，作法是在的時空捕獲成熟種魚，馴化為可繁養殖的資源復育物種，再透過魚苗放流及未來陸上養殖「豐漁富民」，追求永續與產業雙贏。

水試所舉例，水試所沿近海中心人員今年4月隨船出海，在澎湖附近深100~200公尺海域釣獲黑䱛種魚，馬上進行減壓運送進港後，由各中心人員合作催熟、交配產卵與孵化試驗，共孵化3~4萬尾角苗，目前已蓄養到體長15~20公分，經查閱文獻為全球黑䱛首次成功人工繁殖紀錄。

水試所表示，在行政院與農委會經費支持下，3艘試驗船（含2艘汰換）與3處種原庫新建工程將在後年陸續完工驗收，期待以這項計畫累積的經驗與技術，建立各標的物種的種原取得與繁殖技術。

水試所也將參考漁業署漁業資源管理與放流規範，在適當的地點放流適當的物種，同時運用人工海藻床復育技術，進行放流物種的中間育成，提高放流效率，有效增加我國沿近海漁業資源，滿足國人的消費需求。

農委會主委陳吉仲今天下午到基隆市和平島水試所，了解資源復育物種繁殖研發成果。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲今天下午到基隆市和平島水試所，了解資源復育物種繁殖研發成果。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲今天下午到基隆市和平島水試所，了解資源復育物種繁殖研發成果。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲今天下午到基隆市和平島水試所，了解資源復育物種繁殖研發成果。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲今天下午到基隆市和平島水試所，了解資源復育物種繁殖研發成果，並與水試所同仁合影。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲今天下午到基隆市和平島水試所，了解資源復育物種繁殖研發成果，並與水試所同仁合影。記者邱瑞杰／攝影

農委會 行政院 氣候變遷 陳吉仲 魚類

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