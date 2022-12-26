一整年「這時段」猝死機率大增 醫列4原因示警：這族群要小心

寒流來襲，天氣冷到讓人難以承受！美國學者近年研究發現，許多民眾在聖誕節至跨年的一週內猝死機率大增，重症醫學專科醫師黃軒則分析4大原因，解析這一週容易造成猝死憾事發生的原因。

黃軒昨（25）日發文表示，根據美國學者大衛（David Phillips）於2004年發表的研究，在一年52週當中，聖誕節、聖誕節隔天和新年這3天是每年發生猝死機率較高的日子，他透露若是心血管疾病、呼吸系統疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病或癌症等患者，也容易造成猝死的憾事。

黃軒點出聖誕節到跨年易猝死的4大原因：

一、太冷了

聖誕節至跨年那一週在國外剛好正值寒流、下雪的季節，在又冷又乾的季節裡，身體沒有保暖，房間又冷，冷空氣使得身體內血栓形成風險增加，若往頭部塞住腦血管即是中風，若往心臟則是心肌梗塞。

二、冷熱溫差變化，反覆發生

當溫差愈大，死亡率愈高，且從「溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險」。

三、容易群聚感染

這段時間大家從各地返鄉過年，家人齊聚在一起，不會戴著口罩，不能保持安全距離，使得冬季的呼吸道病毒容易透過飛沫傳播擴散。

四、延誤就醫

研究發現，由於天氣太冷，出門不方便，民眾就會硬撐在家裡，導致延誤疾病治療的黃金時間，若待心跳停止，叫不起床或忽然昏迷在地才叫救護車，恐怕已經延誤就醫的最佳時機。