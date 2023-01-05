2023新春送福鹿現美意！格蘭菲迪21年新年限量禮盒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農曆春節一向是人們團聚的好時節，尤其2023年春節是台灣邊境解封之後所迎來的第一個新年，不少旅居海外的民眾，紛紛準備返鄉過節，也讓今年大家互相作客、拜訪至親好友的機會大增；在新春的迎來送往中，得體的伴手禮，最是攸關至要。蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich）今年所推出的全新「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」，正是最得體的酒禮，不但是商務送禮、以及送給長輩、長官的首選，也是最能表現收禮者在送禮者心中份量的禮物。

2023格蘭菲迪21年新年限量禮盒，建議售價5,500元。 圖／格蘭父子提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」不但是高年份蘇格蘭單一麥芽威士忌當中的佼佼者，精美體面的包裝，更蘊含著深刻的祝福寓意。在溫暖高貴的亮橘色系底色下，「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」的包裝設計以格蘭菲迪經典的「福鹿」為主題。除再度延續「福鹿」所帶來「福祿」美意，更綴以富含吉祥意味的祥獸——喜鵲、仙鶴、錦鯉，分別象徵著「喜上眉梢」、「大展雄圖」、「年年有餘」，最能展現送禮者滿滿的祝福美意。

在酒質方面，有別於一般蘇格蘭威士忌，來自奢華系列的「格蘭菲迪21年」，先讓威士忌歷經21年的耐心熟陳，再裝入加勒比海蘭姆酒橡木桶4個月，以完美技術進行過桶熟陳，展現出濃郁而甜美的熱帶島嶼風情，不但於2019年國際葡萄酒烈酒競賽（IWSC）拿下單一麥芽威士忌16～25年份冠軍獎杯，2020年更接連於國際葡萄酒烈酒競賽（IWSC）與國際烈酒競賽（ISC）分別獲得金獎與特金獎，2021與2022年更連續在國際烈酒競賽（ISC）拿下金獎，成為世界上獲獎最多的威士忌。

「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」不僅是最得體的酒禮，甜美又細膩優雅的酒質，更適合在新春期間與最珍視的至親好友一同享用，度過最珍貴的歡聚時光。「格蘭菲迪21年」完美揉合波本與蘭姆桶的熱帶水果風味及太妃糖甜味，並帶有馥郁的香草甜香，以及柔和而活潑的青檸、生薑和香料氣息，尾韻優雅綿長，尤其適合搭配富含鮮味的台菜。不管是清爽怡人的冷盤前菜、台式炒米粉、鮮美細緻的海鮮料理、抑或是豐腴味濃的滷豬腳、台式滷五花肉，「格蘭菲迪21年」的細膩雋永與豐潤甜美，都能夠與台菜中飽滿的鮮甜旨味，雙雙撞擊出美妙的火花。

自即日起至2023年1月31日止，格蘭菲迪推出「滿2000送200」回饋活動。凡購買格蘭菲迪全系列酒款，且單筆發票金額達新台幣2,000元以上，即可於格蘭菲迪LINE官方帳號，進行發票登錄；經審核確認符合參與資格，即可獲得200點LINE POINTS。一個LINE帳號限兌換乙份，數量有限，送完為止。

隨著2023新春將至，格蘭菲迪以其經典「福鹿」象徵，結合華人「福祿」寓意，將於1月7日至1月18日在信義威秀中庭廣場，限時開設為期12天的「格蘭菲迪福鹿新春快閃店」。藉以東方喜慶元素點綴西式時尚玻璃屋，於素有台北曼哈頓之稱的信義時尚精華區域，將福鹿的祝福美意傳遞給民眾。透過福鹿互動任務，即可獲得限定福鹿紅包袋組與時尚高腳杯禮盒等精美好禮；每晚更有限量品飲時段，提供格蘭菲迪21年品飲機會。多項好禮與難得的品酩環節，親身感受、了解格蘭菲迪獨特風味魅力與新春集氣的大好機會。

「格蘭菲迪福鹿新春快閃店」活動資訊●活動日期：2023年1月7日（六）至2023年1月18日（三）●開放時間：每日中午12:00至晚間9:00●地點：台北信義威秀中庭廣場●格蘭菲迪21年免費品飲時段：每日晚間6:30至晚間9:00，每人兌換乙杯為限，每日提供數量有限，換完為止，本場活動僅限年滿18歲的民眾參加，體驗民眾需攜帶身份證，並填寫理性飲酒同意書。主辦與協辦單位保有最終修改時間與內容權利。

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格蘭菲迪提倡理性飲酒，喝酒不開車安全有保障https://tbaf.org.tw/faq

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