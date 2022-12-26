快訊

初步認定博客來「有違法情事」 北市：最重罰100萬元

朝北韓無人機開百餘槍卻未擊落半架 南韓軍方：怕傷及平民

印尼語也通！文化部外文網站印尼語版上線

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部外文網站印尼語版正式上線，特別設置「文化台灣」主題專區，介紹台灣藝文大師，以及表藝團體、文化場館和空間等。圖／文化部提供
文化部外文網站印尼語版正式上線，特別設置「文化台灣」主題專區，介紹台灣藝文大師，以及表藝團體、文化場館和空間等。圖／文化部提供

在新南向政策下，台灣與印尼兩國間文化交流日益頻繁。文化部今天表示，規劃於原包含英、日、西、法版本的外文網站新增印尼語版，即日起正式啟用。

文化部表示，新上線的印尼語版網站內容除介紹文化部的組織與業務，也收錄東南亞間進行文化交流的資源及文化內容介紹，例如從102年開始推辦的東南亞文化交流補助，至今已推動111項雙向交流計畫，促進東南亞地區社群對台灣與東南亞地區文化、歷史、社會發展有更深度的認識。此次印尼語版也開闢「文化台灣」主題專區，介紹台灣藝文大師與名家、當代文化人物、藝文空間等。

文化部表示，期待藉由新南向政策東南亞文化交流各項計畫的推展，以及印尼語網站的增設，向台印兩國的印尼語使用群眾展現台灣多元文化、強化與東南亞藝文社群的資訊交換，促進更多元豐富的互動。文化部外文網站印尼語版（https://id.moc.gov.tw/）現已上線，歡迎各界多加利用。

印尼 東南亞 文化部

延伸閱讀

嘉義縣首間古蹟星巴克 將開幕於林懷民老家培桂堂後院

繪畫、建築與服裝的碰撞 「無名的繆思」聯展開幕

國家稿費終於漲了！文化部：漲幅五成起跳高於物價上漲

萬物齊漲國家稿費終於漲了 出版業：仍不如市場行情

相關新聞

28日起水氣增 北部、東半部難見新年曙光

氣象局表示，今晚至明晨高雄以北局部地區仍有攝氏10度以下低溫；28日起水氣增加，持續至31日，宜蘭及東北角可能有局部大雨...

影／武陵農場生態湖面結薄冰！黑天鵝優雅破冰滑行 遊客讚美景

武陵農場今天清氣溫驟降至零下4度，農場露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面也有湖水結薄冰景象，黑天鵝在冰水...

國際禽流感肆虐 陳吉仲：守好防疫 年前雞蛋充分供應

國外流禽感疫情嚴重，造成蛋價上漲。農委會主委陳吉仲今天在基隆表示，近期因為黃豆等原物料充足供應，國內蛋價已下滑。農曆過年...

9成有假期後焦慮 建議聚焦新目標

歡度佳節可增強抗壓力！美國印第安納大學研究發現，在各式節慶中，社交聚會、聚餐等紀念生活中的好事，會讓人感受到「社會支持」，增加抗壓性、改善健康。但在假期之後，有87%的人會產生假期後焦慮，專家建議安排任何讓你感到充實和分散注意力的活動...

冬季引發過敏 大林慈濟中醫部建議把握冬季三九貼改善

寒流發威天氣變化大，導致有過敏體質的人開始鼻塞、眼睛搔癢、呼吸道症狀等接踵而至，真是苦惱。嘉義大林慈濟醫院中醫部總醫師李...

背痛到無法走路 醫用「類微創脊椎手術」給他「勇腳」晚年

1名70歲男性年輕時從事粗重工作，扛重物、搬大貨，年紀大了力不從心，卻長期受到背痛折磨，忍到跛行腿軟才求醫，發現腰椎已嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。