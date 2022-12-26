印尼語也通！文化部外文網站印尼語版上線
在新南向政策下，台灣與印尼兩國間文化交流日益頻繁。文化部今天表示，規劃於原包含英、日、西、法版本的外文網站新增印尼語版，即日起正式啟用。
文化部表示，新上線的印尼語版網站內容除介紹文化部的組織與業務，也收錄東南亞間進行文化交流的資源及文化內容介紹，例如從102年開始推辦的東南亞文化交流補助，至今已推動111項雙向交流計畫，促進東南亞地區社群對台灣與東南亞地區文化、歷史、社會發展有更深度的認識。此次印尼語版也開闢「文化台灣」主題專區，介紹台灣藝文大師與名家、當代文化人物、藝文空間等。
文化部表示，期待藉由新南向政策東南亞文化交流各項計畫的推展，以及印尼語網站的增設，向台印兩國的印尼語使用群眾展現台灣多元文化、強化與東南亞藝文社群的資訊交換，促進更多元豐富的互動。文化部外文網站印尼語版（https://id.moc.gov.tw/）現已上線，歡迎各界多加利用。
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