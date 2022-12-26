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超商飲料瓶身寫一串「神秘數字」啥意思？貼文釣出店員親解答

聯合新聞網／ 綜合報導
便利商店的貨架上擺滿飲料、食品等。示意圖／記者許正宏攝影
便利商店的貨架上擺滿飲料、食品等。示意圖／記者許正宏攝影

一名女網友分享日前到超商買飲料，回到家才意外發現飲料瓶身被人用馬克筆寫上一串看似用來標記的「神秘數字」，但看來看去始終摸不著頭緒，更讓她擔憂「難道是被動過手腳？」貼文立刻釣出超商店員親解答，答案公布後才讓原PO放下心來。

這名網友透過Dcard發文表示，她在便利商店買了一瓶飲料，但回到家裡卻發現瓶身被用馬克筆寫上一串神秘數字「1223A0106 2200」，讓她不禁擔心起來，懷疑這是一瓶被動過手腳的飲料。

網友發現從超商買來的飲料瓶身被寫上一串「神秘數字」。圖取自Dcard
網友發現從超商買來的飲料瓶身被寫上一串「神秘數字」。圖取自Dcard

照片曝光後，釣出超商店員解答，由於熱罐都有保溫時間限制，「這是溫罐機的有效日期寫法，鐵罐會寫在底部，寶特瓶會寫在側邊」，因此原PO所見的神秘數字代表12月23日晚上10點放進保溫箱，飲料會在1月6日晚上10點過期。

還有超商店員近一步解釋，「中間的英文字母等於『～』的意思，但公司說怕有偽造嫌疑，所以必須要英文字母代替，各店的字母可能有代表的意義，但通常是隨便寫」，就有另一名超商店員透露他們分店的英文字母即是員工代號，若寫錯便可確認當天的值班人員。

Dcard 超商 便利商店

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