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國際禽流感肆虐 陳吉仲：守好防疫 年前雞蛋充分供應

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
農委會主委陳吉仲今天在基隆表示，農曆過年之前，每天會至少供應12萬箱、每箱200顆的雞蛋，供全國消費者採買無虞。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲今天在基隆表示，農曆過年之前，每天會至少供應12萬箱、每箱200顆的雞蛋，供全國消費者採買無虞。記者邱瑞杰／攝影

國外流禽感疫情嚴重，造成蛋價上漲。農委會主委陳吉仲今天在基隆表示，近期因為黃豆等原物料充足供應，國內蛋價已下滑。農曆過年之前，每天會至少供應12萬箱、每箱200顆的雞蛋，供全國消費者採買無虞。

陳吉仲今天到基隆和平島水產試驗所，了解水試所資源復育物種繁殖研發成果，肯定水試所長陳君如、副所長張錦宜和所有同仁的努力，有效增加我國沿近海漁業資源，滿足國人的消費需求。

陳吉仲受訪時提到禽流感對國內蛋價和鴨肉供應的影響，他說，蛋價之前上漲是因為原物料，尤其是黃豆、玉米漲價，導致飼料成本上漲，雞蛋的生產成本增加，才會讓蛋價跟著上漲。

陳吉仲表示，最近因為飼料充足供應，一兩個月前蛋價已經從每台斤42.5元回到40.5元。農委會現在要確定的是在過年之前，每天要至少供應超過12萬箱雞蛋，給全國所有消費者選購。

陳吉仲說，現在日本、韓國或者是歐盟、美國等地，流禽感非常的嚴重，造成他們的蛋價大幅度的上漲。農委會今早召開全國禽流感防疫會議，各單位會執行到位，全力守好禽流感防疫工作，讓全國的消費者都可以享用國內生產的雞蛋，過年前民生必需品都能充分供應。

陳吉仲表示，今年到昨天為止，國內禽流感撲殺的家禽數目是10萬隻，以國內在養1億多隻計算，占比非常的低。不像日本撲殺了700多萬隻家禽，韓國撲殺了270幾萬隻，以目前的資訊來看，禽流感對國內養鴨生產量影響微乎其微。最近因為天氣寒冷，薑母鴨等需求增加，養鴨農民會很樂意供應所需鴨肉。

農委會主委陳吉仲（左）今天到基隆和平島水產試驗所，了解水試所資源復育物種繁殖研發成果。記者邱瑞杰／攝影
農委會主委陳吉仲（左）今天到基隆和平島水產試驗所，了解水試所資源復育物種繁殖研發成果。記者邱瑞杰／攝影

禽流感 陳吉仲 雞蛋 農委會

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