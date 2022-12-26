9成有假期後焦慮 建議聚焦新目標

歡度佳節可增強抗壓力！美國印第安納大學研究發現，在各式節慶中，社交聚會、聚餐等紀念生活中的好事，會讓人感受到「社會支持」，增加抗壓性、改善健康。但在假期之後，有87%的人會產生假期後焦慮，專家建議安排任何讓你感到充實和分散注意力的活動，讓期待多過於煩惱。

多給予祝福溫暖彼此

《Futurity科研新聞》報導，美國印第安納大學研究發現，在各式節慶中，社交聚會、聚餐、有意的紀念生活中的好事，會讓人感受到「社會支持」，換句話說，人們會因為生活中的溫暖找到歸屬感，並更有信心度過生活大小難關；過去研究即指出，社會支持感和一個人的身心健康有關，進而影響焦慮的適應力和壽命長度。

印第安納大學教授古洛懷說，常常紀念生活的大小好事、主動讚賞他人努力的結果，是促進社會支持感的關鍵。例如，特別花時間慶祝某人錄取了第一志願的大學，或是為專案順利完成犒賞彼此、轉換跑道而聚餐等，慶祝好事、給予祝福的行動往往特別容易溫暖彼此，散佈喜悅之情。

研究亦發現，即使人們在網路、語音上相聚，若參與者同時在吃吃喝喝中漫談，並分享好事，也能促成彼此的連結，增進社會支持感。因此，「慶功宴」等積極、為好事慶祝活動不但是非營利組織展開募款活動的好時機，也更能讓感到孤單的療養院和社區中需要關懷的人們，感受到社會溫暖。

近9成人有假期焦慮

《紐約時報》報導，儘管從工作崗位上休假有助於民眾健康，卻也產生重返工作的焦慮。人力網站Monster民調發現，美國不論行業的工作者，有87%的人在休假回歸工作後會產生「假期後焦慮」，有72%的人甚至曾「自主加班」，選擇不休假來避免這種焦慮；心理學家指出，這是一種預期性焦慮。

美國心理學會主席布倫妲表示，長假後面臨上班日的焦慮被稱作「星期天恐慌」，這種焦慮症與近幾個月來，美國因為Covid疫情後遠端工作增長的職業倦怠密切相關。

公共衛生學教授甘普直言，某些職位可切換休假與工作模式，但另一些高壓的工作並不能提供真正的休息環境。不過若上班族在假期仍定時處理郵件、雜務，或是任何讓你感到充實、分散你注意力的活動，這樣假日的興奮之情必可抵過工作焦慮。

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