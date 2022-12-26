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NSO《歲末音樂會》 林昭亮、胡乃元難得再度同台演奏

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
小提琴家林昭亮（左）、胡乃元（右）將於12月30日（五）「林昭亮、胡乃元與NSO 室內樂音樂會」與31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」再度同台，由NSO國家交響樂團與辜公亮文教基金會共同主辦的《歲末音樂會》，是樂迷期待已久的盛事。記者蘇健忠／攝影
小提琴家林昭亮（左）、胡乃元（右）將於12月30日（五）「林昭亮、胡乃元與NSO 室內樂音樂會」與31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」再度同台，由NSO國家交響樂團與辜公亮文教基金會共同主辦的《歲末音樂會》，是樂迷期待已久的盛事。記者蘇健忠／攝影

小提琴家林昭亮、胡乃元將於12月30日（五）「林昭亮、胡乃元與NSO 室內樂音樂會」與31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」再度同台，由NSO國家交響樂團與辜公亮文教基金會共同主辦的《歲末音樂會》，邀請兩位國際級「台灣之光」與NSO同台，是樂迷期待已久的盛事。

室內樂音樂會兩位獨奏家將偕同鋼琴家王佩瑤，以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、林品任、黃瑞儀、陳猶白、連亦先、黃日昇、朱玫玲，帶來室內樂音樂會。曲目包括匈牙利作曲家羅薩《雙小提琴奏鳴曲》、臺灣作曲家張玹為單簧管與絃樂四重奏所做的《捻土》、德國作曲家孟德爾頌《絃樂八重奏》。

雙小提琴之夜兩位獨奏家將與NSO協奏演出韋瓦第、莫札特、以及薩拉沙泰為雙小提琴量身打造的經典作品。下半場則由NSO協同指揮吳曜宇，攜手NSO演出史特勞斯家族的經典名作，包括約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲，以及改編自理察．史特勞斯歌劇的《玫瑰騎士組曲》。林昭亮與胡乃元除了老師李淑德生日音樂會之外，少見在音樂會上同台演奏。

小提琴家胡乃元（左起）、林昭亮、NSO協同指揮吳曜宇將於12月31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」。下半場則由NSO協同指揮吳曜宇，攜手 NSO 演出史特勞斯家族的經典名作，包括約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲，以及改編自理察．史特勞斯歌劇的《玫瑰騎士組曲》。記者蘇健忠／攝影
小提琴家胡乃元（左起）、林昭亮、NSO協同指揮吳曜宇將於12月31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」。下半場則由NSO協同指揮吳曜宇，攜手 NSO 演出史特勞斯家族的經典名作，包括約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲，以及改編自理察．史特勞斯歌劇的《玫瑰騎士組曲》。記者蘇健忠／攝影
小提琴家林昭亮、胡乃元將於12月30日（五）「林昭亮、胡乃元與NSO 室內樂音樂會」與31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」再度同台，由NSO國家交響樂團與辜公亮文教基金會共同主辦的《歲末音樂會》。室內樂音樂會兩位獨奏家將偕同鋼琴家王佩瑤，以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、林品任、黃瑞儀、陳猶白、連亦先、黃日昇、朱玫玲，帶來室內樂音樂會。曲目包括匈牙利作曲家羅薩《雙小提琴奏鳴曲》、臺灣作曲家張玹為單簧管與絃樂四重奏所做的《捻土》、德國作曲家孟德爾頌《絃樂八重奏》。記者蘇健忠／攝影
小提琴家林昭亮、胡乃元將於12月30日（五）「林昭亮、胡乃元與NSO 室內樂音樂會」與31日（六）「林昭亮、胡乃元與NSO雙小提琴之夜」再度同台，由NSO國家交響樂團與辜公亮文教基金會共同主辦的《歲末音樂會》。室內樂音樂會兩位獨奏家將偕同鋼琴家王佩瑤，以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、林品任、黃瑞儀、陳猶白、連亦先、黃日昇、朱玫玲，帶來室內樂音樂會。曲目包括匈牙利作曲家羅薩《雙小提琴奏鳴曲》、臺灣作曲家張玹為單簧管與絃樂四重奏所做的《捻土》、德國作曲家孟德爾頌《絃樂八重奏》。記者蘇健忠／攝影

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