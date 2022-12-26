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影／武陵農場生態湖面結薄冰 黑天鵝滑行 遊客讚美景

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場今天清晨氣溫驟降至零下4度，武陵農露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面湖水結冰黑天鵝在冰水上滑行。圖／武陵農場提供
武陵農場今天清晨氣溫驟降至零下4度，武陵農露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面湖水結冰黑天鵝在冰水上滑行。圖／武陵農場提供

武陵農場今天清氣溫驟降至零下4度，農場露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面也有湖水結薄冰景象，黑天鵝在冰水上滑行，遊客拍照說特別。

遊客說，今天看到結冰的湖上，有黑天鵝優雅破冰而行，彷彿是在冰上演繹著世界上最有著名柴可夫斯基的「天鵝湖」芭蕾舞劇，覺得新奇有趣。

也有遊客說，到武陵農場可看到驚喜美景，除有武陵農場奇幻繽紛的水晶版冰雪奇緣，還有冰上「天鵝湖」；武陵農場副場長胡發韜表示，近來因寒流來襲低溫驟降，到農場旅遊的遊客要有禦寒保暖措施，觀賞冰上「天鵝湖」時要與黑天鵝保持距離，不要干擾黑天鵝的生活圈，也不要靠近結冰的生態池，湖邊結霜濕滑危險外，也避免落水意外。

武陵農場今天清晨氣溫驟降至零下4度，武陵農露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面湖水結冰黑天鵝在冰水上滑行。圖／武陵農場提供
武陵農場今天清晨氣溫驟降至零下4度，武陵農露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面湖水結冰黑天鵝在冰水上滑行。圖／武陵農場提供
武陵農場今天清晨氣溫驟降至零下4度，武陵農露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面湖水結冰黑天鵝在冰水上滑行。圖／武陵農場提供
武陵農場今天清晨氣溫驟降至零下4度，武陵農露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面湖水結冰黑天鵝在冰水上滑行。圖／武陵農場提供

武陵農場 天鵝 露營區

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