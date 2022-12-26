影／武陵農場生態湖面結薄冰 黑天鵝滑行 遊客讚美景

武陵農場今天清氣溫驟降至零下4度，農場露營區陽光大草原旁5個生態湖出現凍到結冰狀況，湖面也有湖水結薄冰景象，黑天鵝在冰水上滑行，遊客拍照說特別。

遊客說，今天看到結冰的湖上，有黑天鵝優雅破冰而行，彷彿是在冰上演繹著世界上最有著名柴可夫斯基的「天鵝湖」芭蕾舞劇，覺得新奇有趣。