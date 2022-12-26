中山文藝獎評審原稿驚現排場 個資問題引網友爭議

圖／台灣馳翰拍賣 提供

近期，台北馳翰拍賣公司在其元旦首拍上拍了一系列中山文藝獎評審原稿與藝術家來往信件，其中不乏一些時下國內書畫界的泰斗如袁金塔、何懷碩和羅青等，文藝界知名的劉鏞、林懷民，文學界《我兒漢生》的作者蕭颯等。

圖／台灣馳翰拍賣 提供

馳翰拍賣披露拍品訊息後，飽受網友爭議。網友Peng Peng在該公司拍賣主頁留言，問「這些人都還存在著，怎麼可以賣個人資料？」，另外一名網友東橋井上也評價是「文件也能拍賣嘛！？」

圖／台灣馳翰拍賣 提供

對於網友的質疑，馳翰拍賣公司的負責人告知記者「這系列拍品的重點是各位文藝界前輩在對參展作品的手寫評價。

像廖繼春老師的送審中山文藝獎作品是現在國美館的重要藏品《靜物》，當時的評審團隊是席德進、李梅樹、林克恭、梁又銘。評審分別對作品做出細緻點評。從這些評審手稿裡面看到像是劉其偉主要在意的是《靜物》的色彩旋律構成，席德進就更注重廖繼春《靜物》里呈現物體的形式和風格。通過這些資訊可以反過來理解劉其偉和席德進等藝術家在他們自身創作時側重的部分，可以看到廖繼春的這件作品在他同時期的藝術家眼裡是怎麼樣的。這些都是非常重要的台灣藝術史文獻材料，可以極大程度的補全我們對當時台灣藝術圈生態的了解，有很高的學術和收藏價值。有一些當時參與評選時還非常年輕，現在已經頗具影響裡的藝術家。從他們的評審稿內也可以看到藝術家們從青澀到成熟蛻變的過程，這些都是非常可貴的。

對於網友們的顧慮，其實不管是上一代的前輩藝術家，還是現在還活躍在文藝圈的藝術家們，我們都對個資都有做保護措施。我們公司的初衷始終是在保護好藝術家的前提下，讓更多人能看到這些台灣藝術史寶貴的資料！」