快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

背痛到無法走路 醫用「類微創脊椎手術」給他「勇腳」晚年

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區骨科醫師鐘文隆執行「類微創脊椎手術」，患者術後行走自如。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區骨科醫師鐘文隆執行「類微創脊椎手術」，患者術後行走自如。圖／澄清醫院中港院區提供

1名70歲男性年輕時從事粗重工作，扛重物、搬大貨，年紀大了力不從心，卻長期受到背痛折磨，忍到跛行腿軟才求醫，發現腰椎已嚴重狹窄合併滑脫。

澄清醫院中港院區骨科醫師鐘文隆為他執行「類微創脊椎手術」，患者術後行走自如，感謝醫師給他一個「勇腳」的晚年。

患者近幾年長期受背痛影響，且因跛行走不遠、站不久，甚至無法行走，雖然做了中西醫的復健也沒有改善，就醫診斷出腰椎第四、五節嚴重狹窄合併滑脫。

鐘文隆說，「類微創脊椎手術」關鍵在手術入刀的位置。方法是以傳統切口進入後，不剝離脊椎旁的肌肉，而採用背肌外側沿肌纖維走向，可以深達腰椎患部需鋼釘植入的椎節地方，且不破壞、僅撥開肌纖維，進入患部後先進行清除壓迫神經外圍的組織，再進行鋼釘植入，就完成脊椎手術，手術時間僅微創手術的一半。

鐘文隆說，患者手術後隔天就可坐起來，兩天後穿背架可自行走路，兩個月後就脫下背架正常生活，騎腳踏車或小跑步都沒問題。

他說，這樣的手術健保即可給付，與一般微創手術動輒要自費10至20萬元不同，一年多來，已累積50多例，年齡從30多歲到82歲，臨床經驗術後恢復均良好，對患者是一大福音。

他說，腰椎狹窄或滑脫通常是老化的現象，與年輕的工作有關，過度使用腰椎是最大的隱憂，尤其年紀大的民眾應減少搬重物，避免重覆性的彎腰或駝背，以降低腰椎受傷的風險，因為腰椎逐漸老化，其黃韌帶會增生而造成腰椎狹窄，甚至因跑位而滑脫，壓迫到脊髓及神經根，輕者背痛，嚴重者恐帶來跛行無法久站。

微創手術 患者 背痛

延伸閱讀

椎間盤突出致下肢無力 微創內視鏡手術摘除後兩周改善

婦知有異常仍決定生 連體嬰2頭4手2腳、醫曝手術「痛心後果」

每個男人都會有的毛病 醫授減緩攝護腺肥大的飲食與預防方法

54歲壯男排尿異常以為喝多了 腹痛就醫才知罹攝護腺癌2期！

相關新聞

全球美食榜「台灣排名45」 BBC記者轟：史上最愚蠢名單

台灣美食種類多元，珍珠奶茶、小籠包、臭豆腐等特色小吃，向來都是吸引外國觀光客造訪的誘因。不過近期卻有一項國際美食指南，公布台灣的美食排名為全球第45，讓一名駐北京的BBC記者在推特上替台灣叫屈，稱這是「史上最愚蠢排名」。

禽流感雞蛋供應拉緊報 農委會：庫存650萬顆進口蛋備用

國內蛋價居高不下，農委會今天表示，和日韓相比，國內疫情仍在可控制範圍，雞蛋也供應穩定，仍有650萬顆日本雞蛋庫存備用，若...

林志穎電動車自撞起火 立委質疑運安會電動車調查量能

藝人林志穎今年駕駛電動車特斯拉在桃園發生自撞車禍，引起外界對於電動車駕駛安全的討論；目前有2000多輛電動巴士，且持續增...

不用搶普拿疼！台南市藥師公會：大醫院多數用其他品牌

受到疫情影響，藥局裡的止痛退燒藥「普拿疼」供貨短缺，疫情指揮中心考慮要採用實名制，避免搶購，台南市藥師公會表示，其實根本...

背痛到無法走路 醫用「類微創脊椎手術」給他「勇腳」晚年

1名70歲男性年輕時從事粗重工作，扛重物、搬大貨，年紀大了力不從心，卻長期受到背痛折磨，忍到跛行腿軟才求醫，發現腰椎已嚴...

椎間盤突出致下肢無力 微創內視鏡手術摘除後兩周改善

35歲的許先生半年前出現腰痛與右側下肢痠麻，復健及吃藥都無效，甚至發生下肢無力，讓他憂心就診。台北慈濟醫院骨科主治醫師李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。