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椎間盤突出致下肢無力 微創內視鏡手術摘除後兩周改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院骨科主治醫師李宜軒。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院骨科主治醫師李宜軒。圖／台北慈濟醫院提供

35歲的許先生半年前出現腰痛與右側下肢痠麻，復健及吃藥都無效，甚至發生下肢無力，讓他憂心就診。台北慈濟醫院骨科主治醫師李宜軒表示，經核磁共振檢查發現是「椎間盤破裂突出」嚴重壓迫神經，因此以內視鏡手術取出壓迫的椎間盤，許先生症狀在術後兩周大幅改善，已能正常生活。

許先生因工作環境時常久坐，加上體重過重的因素，在半年前開始出現腰痛與右側下肢痠麻，復健吃藥都無法改善，甚至後續出現無力的症狀，因此趕緊就醫。

李宜軒指出，透過核磁共振檢查，發現許先生腰椎第四、五節椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓，因此執行「微創脊椎內視鏡手術」取出壓迫神經的椎間盤，許先生症狀在術後兩周大幅改善，已能順利活動且恢復正常生活。

李宜軒說明，脊椎可分為頸椎、胸椎、腰椎與薦椎，每一節椎骨皆由椎間盤所區隔，椎間盤連接相鄰兩個椎骨，有緩衝保護的作用；長時間的彎腰、搬重物與體重過重者較容易導致「椎間盤破裂突出」壓迫神經，下肢就會出現痠、麻、痛與無力的情況。

椎間盤突出一般可經由藥物與復健等保守治療緩解症狀，但若無明顯改善且嚴重影響日常生活時，就建議採取手術治療；其中「微創脊椎內視鏡手術」逐漸成為現今脊椎手術的主流，透過最少的肌肉剝離與骨頭清除，便可將壓迫神經的椎間盤摘除。

術後傷口只有約1公分，且保留了絕大部份的正常脊椎結構，並有效降低出血量，使病人擁有良好的預後同時也達到最快的恢復，平均手術住院僅需三天，術後可自由活動，立即恢復日常生活。

李宜軒提醒，椎間盤突出若未及時治療，恐惡化致跛行、雙腳無力與不可逆的脊髓神經病變，因此若保守治療於1至3個月內未有明顯改善的話，切莫耽擱手術治療的黃金期。

核磁共振影像顯示，許先生椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓。圖／台北慈濟醫院提供
核磁共振影像顯示，許先生椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓。圖／台北慈濟醫院提供

手術 復健 椎間盤突出

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