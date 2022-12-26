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台灣特有貴重木出口新制 三義木雕業者哀嚎打壓

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
紅檜等4種台灣特有貴重木出口，今年12月1日新制，苗栗縣三義鄉木雕業者跳腳。圖／苗栗縣政府提供
紅檜等4種台灣特有貴重木出口，今年12月1日新制，苗栗縣三義鄉木雕業者跳腳。圖／苗栗縣政府提供

紅檜等4種台灣特有貴重木出口，今年12月1日新制要求取得標章，並限制5公斤，苗栗縣三義鄉木雕業者跳腳，直指2、30年前取得舊材料，難以取得標章，5公斤的限重，也「與眾不同」，打壓木雕產業。

農委會林務局為避免珍稀林木遭盜伐出口，紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、牛樟4種台灣特有貴重木，原木、木材、雕刻品及藝品，12月1日起將管制出口，三義鄉以木雕聞名，藝品店、工作室林立，更是首當其衝，許多業者好不容易盼到疫情紓緩，又陷入困境。

苗栗縣三義木雕協會理事長蔡仁福指出，三義鄉內估計還有上百噸的舊料，其中，他個人就有10多噸，這些都是2、30年前從林務局標售林木合法得標者，業者再化整為零購買，根本沒有標單來源證明，難以取得國產材識別標章（TAP、CAS、QR Code）。

此外，木雕及業者財力、資源，近年敵不過財團或企業，無力也標不到林務局合法標售的林木，尤其眼看觀光客逐漸回流，國外顧客購買木雕因此要大費周章認證標章，加上限重5公斤， 勢必影響意願，且很多國家對於木雕藝術成品出口並沒有重量限制，新制讓人難以理解，也打擊產業。

立委陳超明接獲陳情，邀集相關業者討論，尊重政府原木、木材出口管制政策，但台灣木雕產業逾百年歷史，缺乏配套措施貿然嚴格管制，恐將造成技術失傳及產業沒落，希望林務局、國貿局針對木雕藝術品，應主動暫緩實施特定林產品出口同意文件審核作業，盡速研擬對策，解決實務問題。

苗栗縣 疫情 陳超明

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