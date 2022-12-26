合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽挺公益 聖誕守護幸福「房護網」

今年聖誕節，你怎麼度過呢？由合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽合作舉辦的「聖誕相揪來作夥」活動，12月25日在台北大安森林公園熱鬧登場，現場設置生動有趣的闖關競賽，讓親子一起動手也動腦！當天陽光普照，不只照亮了大小朋友的笑容，也將「愛無敵、債無畏」的愛家精神置入大眾心房。

由合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽合作舉辦的「聖誕相揪來作夥」活動，12月25日在台北大安森林公園熱鬧登場，邀請公益團體陽光活力中心、星奇兒創藝協會、玩具圖書館一同為社會撐起愛心防護。 圖／吳彥鋒 提供

三家壽險公司秉持保險業以ESG為本的永續經營理念，從最有感的「房貸壽險」出發，透過實體活動，讓民眾在玩樂中認識保險保障的重要性。房貸壽險提供房屋貸款人的壽險保障，當房屋貸款人不幸身故或全殘失能，保險公司會優先將保險金用來清償房貸，讓家人在痛失親人之際，不用同時面對龐大的房貸壓力。

聖誕親子闖關挺公益 讓關懷的心落地

合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽與多家公益團體合作，12月25日在台北大安森林公園舉辦「聖誕相揪來作夥」活動，透過有趣的闖關活動推廣愛家精神，也將關懷的心落實高齡、身心障礙、偏鄉兒童等多元族群。

雖然氣溫低於10°C，但「聖誕相揪來作夥」現場依舊熱鬧非凡，大人小孩組隊盡情投入闖關遊戲，在關卡中考驗家庭成員之間絕佳默契，也體會互助扶持的重要。現場夾雜驚呼和歡笑聲，「嗨」翻大安森林公園！

愛無敵、債無畏「房護網」的概念，透過闖關競賽親子同樂，動手動腦盡情歡笑。 圖／吳彥鋒 提供

三家壽險公司也邀請公益團體到現場，以「翻轉老化」為理念的陽光活力中心，帶來老少咸宜的健康操，邀請來賓、家長與小朋友一起在唱跳活動筋骨，帶動熱鬧氣氛，也推廣全民健身的理念。星奇兒創藝協會以藝術共創的方式，提供身障夥伴發光的機會，現場攤位安排美術老師指導，一步步帶著親子一同創作，完成獨一無二的作品。玩具圖書館推廣環保教育、給予偏鄉兒童支持，現場帶來有趣的互動遊戲、復活玩具的方法，馬上吸引小朋友目光，在玩樂中培養資源不浪費的觀念。

推廣健康、關懷弱勢與支持偏鄉，是合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽的倡議核心，今年邀請三家公益團體合作，也是希望拋磚引玉，協助民眾預先防堵風險。

高齡社會來臨，若能及早規劃退休資金運用，老後便可獲得有保障的生活；在金管會與金融保險業的努力下，公平待客的理念照顧所有弱勢族群，讓每個人都能有公平的機會使用理財相關服務；企業因落實ESG行動，深入偏鄉幫助了學童在求學階段能獲得保障，另外，孩子的教育基金，若能以定期定額的方式累積，就不用擔心突發意外導致學習中斷。

親子檔默契大考驗，透過闖關遊戲增加互動。 圖／吳彥鋒 提供

致力推動房貸壽險

合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽致力推動房貸壽險，不過，人人都需要投保房貸壽險嗎？一般情況下，最適合投保的對象分為兩類，一類為「已投保之壽險額度小於房貸總金額」的人，另一類則是「貸款者為家中主要或唯一經濟來源者」，都建議投保房貸壽險。

值得注意的是，投保人投保房貸壽險要「足期足額」，保障年限至少要等於貸款年限、貸款金額要預備等值的保額。舉例來說，貸款年限若是20年，則保險的期間應有20年，而若貸款金額為1000萬元，則保額就要大於或等於1000萬元，才符合「足額足期」的原則。

合作三年求新求變 守護每一個家庭

合庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽攜手公益團體，將房貸壽險保護傘的概念向外延伸。事實上，三家壽險公司合作推廣房貸壽險，已邁入第三年，自2020年舉辦「好宅勝豪宅，開運風水 X 居家設計助你擁好宅」活動，2021年「房貸壽險小學堂」為民眾解惑，三年來不斷求新求變，每年都透過不同形式持續辦理，期許打造幸福「房」護網，守護每一個家庭。