禽流感疫情再拉警報 農委會副主委點三縣市疫情緊張

農委會防檢局今天召開全國禽流感防疫會議，農委會副主委黃金城會後表示，今年禽流感疫情特殊，會中決議監測範圍將從一公里提高到三到五公里，感染場周邊消毒頻度也拉高，並提供產業界消毒劑。黃金城也點出，彰化、雲林與嘉義是目前禽流感疫情較緊張的地區。

黃金城表示，農委會主委陳吉仲今天上午與各縣市防疫所召開防疫會議，目標為提升監測數字、擴大監測範圍、批發市場要有清潔消毒機制，產業界運銷車也要強化消毒。

黃金城表示，H5N1禽流感從去年至今於全世界大流行，禽肉、雞蛋都受影響。目前全台有十二場養禽場感染H5N1，11月17日宜蘭五結、台南官田陸續出現案例場，這些地方在清消後，已經沒有再往外擴散，已算安全。

黃金城說，彰化竹塘、彰化埔心、嘉義東石、雲林二林台西等從本月中至今陸續爆發感染場，是目前疫情比較緊張的地方。初步判斷竹塘在濁水溪旁，野鳥可能到禽舍吃飼料，造成病毒傳播。將積極預防疫情再擴散。