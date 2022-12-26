強化再生水及能源規畫 南科嘉義園區環評通過

環保署環評大會今審查南部科學園區嘉義園區開發計畫案，開發單位針對環委書面審查意見如再生水使用、園區用電、移補植物、生態監測、節能減碳等做調整，環委會建議加強再生水規畫、檢討再生能源檢核、提高空地透水率及陸域生態監測後，決議通過環評。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局報告，本案位於嘉義縣太保市，園區面積約88公頃，臨近嘉義縣治特區，南為故宮大道、西臨故宮南院（嘉45鄉道）、北臨嘉58鄉道。 園區將引進半導體、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械、生物技術等6大產業。

南科管理局指出，園區將配合嘉義縣推動的再生水計畫，在廠商進駐時，輔導使用再生水（含換水）。未來廠商進駐後以2方案（800千瓦以上義務裝置容量、屋頂可用面積50％）再生能源裝置容量較大者實施，另半導體產業（排除晶圓製造），以2030年取得實際用電量25％、2040年取得45％、2050年取得100％再生能源為目標。

開發後園區綠化面積至少31.48公頃，占基地總面積比例至少36％，綠地用地面積10.81公頃，占比逾12％。預計移除17種喬木，約1040株，之後規畫栽植喬、灌木共6000株，其中喬木約3400株，承諾移補植、新植喬木存活率達80％。

保育生態衝擊減輕策略，除施工期間採逐步分區施工，也會避免在環頸椎繁殖期（4至6月）於園區東南方整地施工，若發現環頸椎及黑翅鳶的巢位，巢位周邊50公尺將暫緩施工，並增加鳥巢監測，於環頸椎繁殖期4至6月每月各一次。

經討論後，環委認為無需進行第二階段環評，決議予以通過，但要求開發單位加強園區使用再生水相關規畫，如水源交換辦理的使用量計算方式，以及用水管理，並評估以「用電度數」作為要求進駐廠商使用再生能源條件的可行性、提升園區生產事業用地的空地透水率達90%，公園、滯洪池、綠地等透水率達95％以上。