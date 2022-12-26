林志穎電動車自撞起火 立委質疑運安會電動車調查量能

藝人林志穎今年駕駛電動車特斯拉在桃園發生自撞車禍，引起外界對於電動車駕駛安全的討論；目前有2000多輛電動巴士，且持續增加中；立委關注，一但發生重大交通意外，交通部運安會是否有調查、鑑識能力與足夠人員；立委陳椒華提案，為避免電動車或電動巴士造成重大事故，要求運安會研議，並且三個月內提交立法院交通委員會。

立法院交通委員會今審查交通部運安會預算；運安會主委楊宏智主動提出，運安會的立場，不希望發生任何重大交通事故，主要進行風險管理，他提到，林志穎駕駛電動車自撞燒毀，這是小型電動車，現在國內有2000輛電動客運巴士，希望未來建立電動巴士的調查程序SOP。

立委洪孟楷表示，藝人林志穎自駕起火事件上了google熱搜第一名，運安會主委主動提起，是否了解電動車起火原因，這是自撞起火，未來國內的電動巴士事故有何因應？審查預算期待運安會勇於任事，道路上也有很多電動車輛，要還原事實真相，國人用路安全會更妥善。

立委許智傑說，公部門負責公共運輸安全，這麼多件電動車事故，以後怎麼發生災害不知道，公部門要苦民所苦，不能說，不是我的工作就不管，自駕車自撞起火，公部門應該關心了解防範未然。

楊宏智說，有委員上個月到美國DC參訪學習美國處理電動巴士，這是長期建置方向也是積極作為。

許智傑說，調查的專業交通部夠嗎？楊宏智說，不夠，正建置學習中；電動車如林志穎的案例算特殊，可能精進技術運安會較快協助，提早找到原因減少事故發生。

交通委員會召委魯明哲表示，因應氣候變遷，全世界都提出使用電動巴士作為主要方案，交通部門也編很多預算，現在電動巴士有2000輛，不久，若超過5000輛、近萬的公共巴士，未來發生事故應該怎麼累積量能；林志穎案雖然是私人車輛，但也應該了解。

立委李昆澤說，電動車是重要議題，交通運輸是運安會的職責，電動汽車安全性高但危害比一般車輛事故還高，因為經過撞擊、燃燒要滅火困難；電動巴士起火燃燒，六、七個小時還滅不了的有很多案例；美國也有這案例，消防官員表示，淹水時很難滅火；台灣汛期豪雨颱風多、氣候潮濕，對汽車電池是很大危害；電動巴士若之後開放國道，一般道路有很多長隧道，雪山、彭山隧道也有三千公尺，若起火燃燒，在長隧道內，安全堪憂。

李昆澤建議，運安會應對電動巴士鑑識、調查量能、人力補充，都是未來處理電動巴士交通運輸方向，運安會要有鑑識人才和調查量能。