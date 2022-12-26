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不用搶普拿疼！台南市藥師公會：大醫院多數用其他品牌

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供

受到疫情影響，藥局裡的止痛退燒藥「普拿疼」供貨短缺，疫情指揮中心考慮要採用實名制，避免搶購，台南市藥師公會表示，其實根本就不用搶買普拿疼，只要是相同成分的藥品，效果是一樣的，目前各大醫院也都是使用同成分的其他藥品，「實在不懂大家為什麼要搶普拿疼」。

藥師公會表示，普拿疼當中，用來止痛退燒的成分是乙醯胺酚（Acetaminophen），使用這項成分的藥物還有很多品牌，國產及國外進口的都有，目前供貨也都非常充足。

公會指出，從新冠肺炎疫情開始，普拿疼的供貨量就不是很穩定，不是藥師想進多少貨就有多少貨，而是由廠商來配給，加上幾波的新聞，一些政府官員有提到普拿疼的商品名，而不是講成分名，更讓民眾指定要買普拿疼。最近大陸疫情竄升，台灣不少民眾想要買藥送到大陸，使得缺貨狀況更明顯。

公會理事長吳振名表示，從台南市各大醫院採購的止痛退燒藥中，很少使用普拿疼，多數都是其他同成分的商品，就可以看出在臨床上「真的不一定要用普拿疼，買其他的牌子同樣有效還省錢」。

具藥師身分的新科議員陳皇宇表示，最近接到民眾向他請託是否可以幫忙買到普拿疼？因為跑了很多家藥局都買不到，其實只要是藥品包裝上所寫的成分是乙醯胺酚就會有同樣的藥效，一樣成分藥效的藥品，經過電視廣告，就會把廣告的成本再加上去，只是多花錢幫廠商打廣告而已，跑那麼多家還買不到，油錢再加上去就更不划算，建議民眾就近在住家附近的藥局買同成分的藥就好。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示，很多買不到普拿疼的民眾總是會再問藥師一句「什麼時候會有貨？」讓很多社區藥局藥師也很無奈。

台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供
台南市藥師公會提醒與普拿疼成分相同的止痛退燒藥有許多品牌，不一定要搶購普拿疼。圖／藥師公會提供

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