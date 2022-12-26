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清晨低溫下探3.7度 吳德榮：跨年、元旦天氣不理想

清晨低溫下探3.7度 吳德榮：跨年、元旦天氣不理想

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局持續發布低溫特報。截圖自中央氣象局
中央氣象局持續發布低溫特報。截圖自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣天氣晴朗，東側海面有鬆散低層雲。東側沿岸有弱降水回波、尚無降雨。

他表示，截至今天清晨5：03本島平地最低氣溫，大致比昨晨略升，唯竹、苗降得比昨晨還低，新竹(峨眉鄉)3.7度，苗栗(頭屋鄉)3.7度。各地區平地最低氣溫為：北部(新北樹林區)6.6度，中部(南投中寮鄉)5.4度，南部(台南後壁區)5.9度，東部(花蓮壽豐鄉)10.0度。

吳德榮說，今日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適，晚仍偏冷，應注意保暖；各地晴朗穩定，花東偶有零星降雨的機率。各地區平地氣溫：北部7至17度，中部7至22度，南部7至24度，東部10至23度。明日、周三(27、28日)氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大。仍應注意。

中央氣象局持續發布低溫特報，清晨至上午輻射冷卻影響，各地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義及台南有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

吳德榮說，周三下午起至下周1日清晨，受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年〔周六晚、下周日晨〕迎風面迎曙光的活動，因雲多、且偶有局部短暫雨的機率；並不理想。

吳德榮表示，下周日白天至下周一(2日)氣溫略升，迎風面仍有局部短暫雨的機率。下周二(3日)則有冷空氣逐漸南下，屆時再觀察。

吳德榮 新竹 新北

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