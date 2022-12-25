退燒藥限購令明討論 吳秀梅：針對26張藥證討論管制

中國大陸疫情爆發連帶影響台灣退燒藥市場，指揮中心指揮官王必勝22日拋出首波擬管制「含乙醯氨酚藥品」，更不排除以「暫時性實名制」方式販售。食藥署署長吳秀梅今表示，明日將舉行會議針對限購方式進行討論。

指揮官王必勝十二日視察金門評估小三通後，蘇貞昌隔天立即拋出，國門若輕易開放，疫情恐有破口，更擔心大陸人搶藥。薛瑞元立即附和，憂心類似搶藥蒐購寄對岸。但後續卻是拿出國內統計數據，退燒藥主成分「乙醯氨酚」庫存量還有十點六個月，且替代藥品多。

王必勝日前表示，因應中國疫情升溫，澳洲、南韓、日本也掀起搶購退燒藥情形，目前與藥師公會合作，若退燒藥蒐購情況嚴重，將會採管制措施，用暫時性實名制管制。

衛福部長薛瑞元則說，首波管制會以乙醯氨酚藥物做為目標，下一波才會是非類固醇的抗發炎藥布洛芬。

國產乙醯氨酚單方指示藥品目前有效藥品許可證有 77 張，其中 47 張持續生產， 108年健保月均用量2,000萬顆，目前庫存約有2.7 個月健保用量。布洛芬目前有效藥品許可證為 14 張，其中9張持續生產中；月估算用量約 91 萬顆，目前仍有約1個月庫存。

吳秀梅今表示，食藥署明天將針對「含乙醯氨酚」藥物管制進行會議討論；至於方向是從藥局端進行管控，或更源頭的藥商端進行限制，吳秀梅並未鬆口方向。

「本次將針對26張『含乙醯氨酚』單一藥品的藥證進行討論」吳秀梅說明，目前許可證約有70餘張，但僅40多張藥證持續有在生產中；會先針對乙醯氨酚藥物討論，布洛芬則因類似品項相當多，暫無研議限制的迫切性。