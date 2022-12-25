快訊

退燒藥限購令明討論 食藥署：針對26張藥證討論管制

48歲身材不走樣！貝克漢爆妻25年每餐只吃相同食物

退燒藥限購令明討論 吳秀梅：針對26張藥證討論管制

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
普拿疼大缺貨政府不排除將祭「限購令」以實名制管制，藥局仍有許多成分相同的成藥，但是連鎖通路貨架上，大部分普拿疼止痛藥都缺貨。記者林俊良／攝影
普拿疼大缺貨政府不排除將祭「限購令」以實名制管制，藥局仍有許多成分相同的成藥，但是連鎖通路貨架上，大部分普拿疼止痛藥都缺貨。記者林俊良／攝影

中國大陸疫情爆發連帶影響台灣退燒藥市場，指揮中心指揮官王必勝22日拋出首波擬管制「含乙醯氨酚藥品」，更不排除以「暫時性實名制」方式販售。食藥署署長吳秀梅今表示，明日將舉行會議針對限購方式進行討論。

指揮官王必勝十二日視察金門評估小三通後，蘇貞昌隔天立即拋出，國門若輕易開放，疫情恐有破口，更擔心大陸人搶藥。薛瑞元立即附和，憂心類似搶藥蒐購寄對岸。但後續卻是拿出國內統計數據，退燒藥主成分「乙醯氨酚」庫存量還有十點六個月，且替代藥品多。

王必勝日前表示，因應中國疫情升溫，澳洲、南韓、日本也掀起搶購退燒藥情形，目前與藥師公會合作，若退燒藥蒐購情況嚴重，將會採管制措施，用暫時性實名制管制。

衛福部長薛瑞元則說，首波管制會以乙醯氨酚藥物做為目標，下一波才會是非類固醇的抗發炎藥布洛芬。

國產乙醯氨酚單方指示藥品目前有效藥品許可證有 77 張，其中 47 張持續生產， 108年健保月均用量2,000萬顆，目前庫存約有2.7 個月健保用量。布洛芬目前有效藥品許可證為 14 張，其中9張持續生產中；月估算用量約 91 萬顆，目前仍有約1個月庫存。

吳秀梅今表示，食藥署明天將針對「含乙醯氨酚」藥物管制進行會議討論；至於方向是從藥局端進行管控，或更源頭的藥商端進行限制，吳秀梅並未鬆口方向。

「本次將針對26張『含乙醯氨酚』單一藥品的藥證進行討論」吳秀梅說明，目前許可證約有70餘張，但僅40多張藥證持續有在生產中；會先針對乙醯氨酚藥物討論，布洛芬則因類似品項相當多，暫無研議限制的迫切性。

吳秀梅 疫情 庫存

延伸閱讀

乙醯胺酚退燒藥暫無缺貨 食藥署26日討論防搶購

蘇貞昌為閣員失言道歉 薛瑞元：自己知道分寸了

影／BNT疫苗引爆郭台銘舌戰 蘇貞昌為薛瑞元這句話道歉了

影／「從未答應採購3千萬劑」 王必勝籲BNT在台落地、各界有話好好說

相關新聞

今晚明晨下探5度 這日水氣增多「降雨範圍擴大」

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，今晚至明天清晨，各地早晚非常寒冷，易有10度以下低溫，白天各地氣溫逐步回升，中南部高溫...

一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣仍受寒流餘威，周一清晨嚴寒，中部以北局部最低下探5度，周一...

讓民眾過好年 中油：直營站春節洗車不漲價

為配合政府穩定物價及春節期間車輛外觀維持清潔需求，中油今天宣布，民眾於春節期間至全台所屬直營加油站附設機器（人工）洗車據...

台塑石化：26日起汽油每公升漲1角 柴油漲6角

台塑石化公司今天宣布，自12月26日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升新台幣0.1元、柴油批售價格0.6元，市場零售價...

北部東部周三轉濕冷 持續影響至跨年元旦

中央氣象局今早10時34分發布低溫特報並指出，今天至明天上午受到寒流及輻射冷卻影響，北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒...

抗寒流暖氣應該開幾度？ 專家曝「這溫度」：冬天最舒適室溫

近日寒流侵襲台灣，各地溫度大幅下降，甚至還創下入冬最低溫，民眾冷到「皮皮挫」，紛紛打開電暖器、空調暖氣來禦寒，有網友就好奇詢問家中的暖氣機應該要開幾度才專業？貼文一出，不少人提供不同答案，專家則建議20度是冬天室內最舒適溫度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。