乙醯胺酚退燒藥暫無缺貨 食藥署26日討論防搶購

中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現普拿疼退燒藥缺貨狀況。衛福部食藥署長吳秀梅今天說，現階段由藥局勸說民眾限量購買，是否有進一步更強制手段防搶購，明天與業者討論。

台灣普拿疼退燒藥缺貨，衛生福利部第一階段由藥局向顧客進行勸導性購買限量，但非強制性限購。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前曾表示．在藥局勸說民眾限量購買後，若搶購情況仍然嚴重，才考慮實施「暫時性實名制」購買退燒藥。

吳秀梅今天傍晚告訴中央社記者，據食藥署監控資料，現在國內乙醯胺酚成分的退燒藥，僅有普拿疼出現缺藥或較難叫貨狀況，其他同成分藥物都沒有類似問題，研判可能與廠牌知名度有關。她強調，學名藥和原廠藥一樣好，呼籲民眾不要搶購。

吳秀梅說，退燒藥與口罩使用頻率並不相同，退燒藥有需要才要用，不像口罩必須每天配戴，所以家中其實有一盒退燒藥就夠了，至於是否走向「退燒藥實名制」，仍待明天與業者開會後，了解是否需要進一步管制，及實際上有什麼問題才會決定。

根據食藥署上週提供數據，國產口服退燒藥物暫無短缺，與普拿疼同成分的乙醯胺酚藥品，庫存量約5400萬顆，原料藥仍有10.6個月用量，生產數量約21萬多顆；非類固醇消炎藥的布洛芬藥品庫存量約91萬顆，原料藥可生產5個月供應量，數量約450萬顆。