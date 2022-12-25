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一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦

今晚明晨下探5度 這日水氣增多「降雨範圍擴大」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象局表示，今晚明晨最低下探5度，白天氣溫回升，中南部最高溫達25度，北部18至20度。聯合報系資料照
氣象局表示，今晚明晨最低下探5度，白天氣溫回升，中南部最高溫達25度，北部18至20度。聯合報系資料照

中央氣象局表示，受到輻射冷卻影響，今晚至明天清晨，各地早晚非常寒冷，易有10度以下低溫，白天各地氣溫逐步回升，中南部高溫可達25度；明（26日）起開始迎風面，水氣將增多，周三降雨範圍擴大，大台北、東半部有短暫雨且雨勢會較大。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，明天各地早晚低溫約10度，沿海空曠地區及山區受到輻射冷卻影響，南投、苗栗地區最低溫預估下探5至6度、新北石門地區最低溫約10度，整天氣溫不會超過12度。

白天寒流減弱、氣溫回升，大台北、宜蘭地區預估18至20度，中南部、東部地區白天高溫可達22至25度；離島部分，金門低溫9至10度、高溫18度，澎湖低溫15度、高溫20度，連江低溫8至9度、高溫13度。

曾昭誠表示，明天開始迎風面、水氣增多，基隆北海岸、東半部地區雲量增多，降雨機率增加；周三範圍擴大，大台北、東半部地區有短暫雨且雨勢會較大。

氣象局表示，周三（12月28日）、周四至周日（12月29日至2023年1月1日），東北季風增強，水氣將稍增，北台灣整天較涼，其他地區清晨、夜晚涼，中南部地區受輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區甚至還是偏冷，日夜溫差依舊大。

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