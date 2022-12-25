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一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦
中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周天氣仍受寒流餘威，周一清晨嚴寒，中部以北局部最低下探5度，周一白天起回溫，日夜溫差大，周三起東北季風報到，中南部陽光仍露面，迎風面地區水氣增多，雲多有雨不易放晴，東、北地區將迎接濕冷天氣並持續影響至元旦。
氣象局表示，周一、二（12月26、27日）寒流減弱，周一清晨仍嚴寒，苗栗、南投局部地區下探5至6度，西半部及花東地區10度；周一白天起回溫，但周二清晨仍冷，日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區局部短暫雨，大台北山區零星雨；中南部、離島地區晴到多雲。
氣象局指出，周三（12月28日）、周四至周日（12月29日至2023年1月1日），東北季風增強，水氣將稍增，北台灣整天較涼，其他地區清晨、夜晚涼，中南部地區受輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區甚至還是偏冷，日夜溫差依舊大。
大台北、基隆北海岸及宜蘭短暫雨；北部、花東局部雨；中南部及金門、澎湖多雲到晴，馬祖偶雨；本周沿海易有較大風浪，前往海邊注意安全。
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