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全台首家魚子醬選品店 Gourmet Boutique 晶華酒店快閃
全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique ，於晶華酒店期間限定快閃。Gourmet Boutique著眼於世界頂級珍稀魚子醬，堅持嚴選一系列有自身養殖場的品牌，讓高品質魚子醬從原產地直送餐桌，提供各種等級及品項選擇，不僅可在家享用，也是春節慶贈禮最佳首選。
為推廣頂尖魚子醬文化，選品店更打造 Caviar Bar 形式的開放式內用空間，並精心設計由各國魚子醬為主軸的餐點及選定酒款，營造輕鬆品飲氛圍，四種巧妙截然不同的組合從早到晚皆有限量供應，希望前來享用的賓客們能跟著 Gourmet Boutique 挑逗味蕾環遊世界，更進一步認識珍稀聖品魚子醬，也帶來未曾有過的感官饗宴。
Gourmet Boutique由來自伊朗的魚子醬專家 Milad 於2014年創立，著眼於世界獨特稀有食材選品，堅持嚴選來自原產地國家的特有食材品牌，尤其致力於推廣頂尖魚子醬文化。旗下代理品牌有來自伊朗的 MIROOD CAVIAR、波蘭的ANTONIUS CAVIAR、法國的 NEUVIC CAVIAR、中國 的KALUGA QUEEN CAVIAR 等，是台灣最大的魚子醬進口商和供應商。
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