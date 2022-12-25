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全台首家魚子醬選品店 Gourmet Boutique 晶華酒店快閃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Kaluga Queen Caviar 魚子醬蟹肉，可在現場享用。圖／Gourmet Boutique提供。
Kaluga Queen Caviar 魚子醬蟹肉，可在現場享用。圖／Gourmet Boutique提供。

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique ，於晶華酒店期間限定快閃。Gourmet Boutique著眼於世界頂級珍稀魚子醬，堅持嚴選一系列有自身養殖場的品牌，讓高品質魚子醬從原產地直送餐桌，提供各種等級及品項選擇，不僅可在家享用，也是春節慶贈禮最佳首選。

為推廣頂尖魚子醬文化，選品店更打造 Caviar Bar 形式的開放式內用空間，並精心設計由各國魚子醬為主軸的餐點及選定酒款，營造輕鬆品飲氛圍，四種巧妙截然不同的組合從早到晚皆有限量供應，希望前來享用的賓客們能跟著 Gourmet Boutique 挑逗味蕾環遊世界，更進一步認識珍稀聖品魚子醬，也帶來未曾有過的感官饗宴。

Gourmet Boutique由來自伊朗的魚子醬專家 Milad 於2014年創立，著眼於世界獨特稀有食材選品，堅持嚴選來自原產地國家的特有食材品牌，尤其致力於推廣頂尖魚子醬文化。旗下代理品牌有來自伊朗的 MIROOD CAVIAR、波蘭的ANTONIUS CAVIAR、法國的 NEUVIC CAVIAR、中國 的KALUGA QUEEN CAVIAR 等，是台灣最大的魚子醬進口商和供應商。

「西伯利亞 ANTONIUS CAVIAR Siberian 魚子醬」30公克 3,500 元，50公克5,700元。附開罐器，珍珠母貝湯匙額外加購 380 元，另有節慶禮盒組。
「西伯利亞 ANTONIUS CAVIAR Siberian 魚子醬」30公克 3,500 元，50公克5,700元。附開罐器，珍珠母貝湯匙額外加購 380 元，另有節慶禮盒組。
魚子醬是春節團聚奢華食材。圖／Gourmet Boutique提供。
魚子醬是春節團聚奢華食材。圖／Gourmet Boutique提供。
全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，於晶華酒店期間限定快閃。圖／Gourmet Boutique提供。
全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique，於晶華酒店期間限定快閃。圖／Gourmet Boutique提供。
新春頂級賀禮「MIROOD CAVIAR BELUGA 貝魯嘉魚子醬」10公克 6,820 元，30公克 19,415 元，50公克 30,800 元。圖／Gourmet Boutique提供。
新春頂級賀禮「MIROOD CAVIAR BELUGA 貝魯嘉魚子醬」10公克 6,820 元，30公克 19,415 元，50公克 30,800 元。圖／Gourmet Boutique提供。

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