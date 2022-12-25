全台首家魚子醬選品店 Gourmet Boutique 晶華酒店快閃

全台首家世界頂級魚子醬選品店 Gourmet Boutique ，於晶華酒店期間限定快閃。Gourmet Boutique著眼於世界頂級珍稀魚子醬，堅持嚴選一系列有自身養殖場的品牌，讓高品質魚子醬從原產地直送餐桌，提供各種等級及品項選擇，不僅可在家享用，也是春節慶贈禮最佳首選。

為推廣頂尖魚子醬文化，選品店更打造 Caviar Bar 形式的開放式內用空間，並精心設計由各國魚子醬為主軸的餐點及選定酒款，營造輕鬆品飲氛圍，四種巧妙截然不同的組合從早到晚皆有限量供應，希望前來享用的賓客們能跟著 Gourmet Boutique 挑逗味蕾環遊世界，更進一步認識珍稀聖品魚子醬，也帶來未曾有過的感官饗宴。