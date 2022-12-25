抗寒流暖氣應該開幾度？ 專家曝「這溫度」：冬天最舒適室溫

近日寒流侵襲台灣，各地溫度大幅下降，甚至還創下入冬最低溫，民眾冷到「皮皮挫」，紛紛打開電暖器、空調暖氣來禦寒，有網友就好奇詢問家中的暖氣機應該要開幾度才專業？貼文一出，不少人提供不同答案，專家則建議20度是冬天室內最舒適溫度。

原PO在PTT貼文表示，很多人都會在網路上問冷氣要開幾度，但好像很少人會問「暖氣要開幾度？」他說老家的房間5年前換了新空調，之前都沒有注意到有暖氣的功能，去年換遙控器電池時才發現有這個選項。

原PO說使用暖氣之後就好像發現新世界一樣，讓他可以在寒流來襲時爽爽地睡，但原PO也說長輩完全不能接受開暖氣，因為擔心會浪費錢，還要他忍耐幾天寒流就過了，甚至認為開暖氣會讓冷氣機壞掉，讓原PO不知道該怎麼反駁，他好奇詢問大家「暖氣要開幾度才專業？」

鄉民們紛紛提供各種答案，「冷氣16，暖氣30」、「25-26蠻舒適的」、「27覺得不妥，早上外出冷爆」、「開21就極限了」、「平常26，睡覺24-25」、「我23就夠了，25好熱」；多數人統一認為20度差不多，「差不多20度上下吧，溫差太大容易生病」、「20就很暖了，21以上可以不用穿衣服」、「20~25，問題是開了室內會變得非常乾，眼睛不舒服」、「18-20就能舒適活動，太熱會太乾」。

據《早安健康》報導，美國能源部曾建議可以將暖氣設定在20度，因為這是冬天室內最舒適的溫度，而在夜間睡覺或家裡無人的時候，可以降低暖氣溫度，因為有數據顯示，暖氣每降低5到8度八小時，電費可能減少5~15％。

另外《聯合新聞網》也曾報導台電在臉書粉絲團分享冷知識，當空調開啟暖氣模式時，切記要讓出風口「朝下」。台電解釋暖氣運作原理，「因為熱空氣上升、冷空氣下降，若將出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不去，或是空調將上方熱風吸回，誤判室內已升溫而停止送熱風，影響暖房效果」。