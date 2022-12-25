到梨山跨年迎曙光 再順遊國內最高海拔教堂

疫情趨緩，全台各地都有精彩的跨年及迎曙光活動，交通部觀光局彙整5個國家風景區及3個主題樂園跨年、迎曙光活動，包括谷關、梨山、日月潭都有跨年晚會，麗寶、劍湖山、義大世界等樂園也有精彩的煙火秀、跨年演唱會。元旦北中南都有迎日出升旗活動，或到馬祖參加東引迎晨曦及升旗健走，一整年都好運。

交通部觀光局表示，中部民眾，跨年夜可到谷關、梨山參加跨年晚會，隔天元旦還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊，再順遊國內最高海拔教堂「梨山耶穌堂」，歌德式教會建築，還融入泰雅風格裝飾，風格獨特，最近還有絢爛的燈光秀可欣賞，不能錯過。

台中后里麗寶樂園也找來巨星級卡司輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可搭乘摩天輪看日出。而日月潭跨年，今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火，沉浸在絢爛浪漫的夜空潭影。

南部民眾，劍湖山世界也有跨年活動，將有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出，震撼五感體驗。義大世界樂園也有999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火，迎接2023年。

隔天元旦，不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，在高山上許下新年新希望。或是到私房景點梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒，及令人陶醉的樂聲中，擁抱第一道日出。