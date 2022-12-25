台灣綠協成立中部淨零大聯盟 共創淨零台灣

台灣綠色低碳協會與中部政府、企業、學校及專家學者合作，共組中部淨零大聯盟，期望結合大家力量，同心協力完成淨零目標，致力共創一個淨零的台灣。

台灣綠色低碳協會榮譽理事長賴俊雄表示，協會持續加強企業在淨零路徑的措施與技術開發，並與學術機構合作研發淨零科技的應用，以符合台灣未來發展需求，未來將從民眾未來生活、建構支持環境、學術科研基礎、促進企業轉型等四大方向著手，協助政府實踐淨零轉型的目標。

台灣綠協理事長林柏煌說，多數溫室氣體的排放，大都來自社會大眾生活需求，包括使用的服務或產品，民眾選擇生活型態，將會顯著性影響碳排放。因此，台灣淨零轉型需先從推動「淨零生活」開始，包含全民食衣住行育樂中所產生的商業及消費使用行為，將協助城市降低住商、運輸部門排放，並拉動產業供給端的改變，降低產業的排放，致力協助縣市成為一個「淨零城市｣的目標。

台灣綠協秘書長郭憲文說，既然「2050淨零轉型」是台灣既定的目標，必須仰賴台灣整體總動員，同心協力完成淨零目標，不僅攸關台灣競爭力，也關係台灣環境與社會的永續發展；成立中部淨零大聯盟，希望能為台灣打下長治久安的基礎，留下一個更好的永續的家園，共創一個淨零的台灣。