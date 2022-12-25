快訊

美國「炸彈氣旋」有多強？有如氣候災難片「明天過後」驚悚畫面曝

博客來「清潔工事件」遇大危機！一文看懂統一集團最強電商如何稱霸台灣網路書店

雙語補助太好拿？ 高教學店騙很大 課程經費全造假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部東部周三轉濕冷 持續影響至跨年元旦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三北、東部轉濕冷天氣型態，並持續到元旦。本報資料照片
周三北、東部轉濕冷天氣型態，並持續到元旦。本報資料照片

中央氣象局今早10時34分發布低溫特報並指出，今天至明天上午受到寒流及輻射冷卻影響，北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，新北、苗栗及南投有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。另今天基隆北海岸及東半部沿海易有長浪發生，今早6時29分台東觀測到2.5米浪高。

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，過去這幾天持續受寒流影響，感受上相當寒冷，今清晨各地受輻射冷卻影響，溫度普遍下降到8度以下，特別是近山區的南投中寮及雲林斗南有出現3.3及3.5度的低溫，但天亮後各地氣溫逐漸上升，西半部地區不太受影響仍為晴時多雲的穩定天氣，但氣溫感受仍相當涼冷。

方俊元表示，預期明後2天寒流逐漸減弱，氣溫有回升趨勢，但白天高溫回幅有限，只會比今天高1至2度，感受仍涼冷；天氣方面，受水氣增多影響，迎風面的大台北及東半部將會是多雲到陰偶有零星短暫雨，中南部地區仍為晴時多雲的穩定天氣。

周三東北季風將再增強，水氣也有增多趨勢，迎風面的北、東部將為陰時多雲有短暫雨，加上溫度較低，將是濕冷的天氣型態；中南部地區天氣變化較小，是晴到多雲的天氣，清晨受輻射冷卻影響仍會有較低溫度出現，白天氣溫商升幅度大，日夜溫差變化大。

方俊元指出，預期這樣的天氣將持續影響至元旦，北、東部地區又會再連續下幾天的雨，中南部地區則影響較小，雲量會增多，但還是較穩定的天氣。

寒流 跨年 元旦 天氣動態

延伸閱讀

影／76歲婦人寒流半夜迷路走8小時 騎士陪走遇熱心警解危

南投中寮3.3度 乾寒流籠罩到明晨 吳德榮分析跨年天氣

高雄跨年焰火今晚試施放 平安夜熱鬧繽紛

寒流來襲 新北2天17人內科OCHA送醫

相關新聞

北部東部周三轉濕冷 持續影響至跨年元旦

中央氣象局今早10時34分發布低溫特報並指出，今天至明天上午受到寒流及輻射冷卻影響，北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒...

影／台鐵台南站發生轉轍器故障搶修中 南段部分列車延遲

「合鐵事故通報平台」臉書粉專表示，因台南車站發生號誌異常事件（轉轍器），南段部分列車將有所延遲。台鐵局說，上午6時37分...

武陵農場冰凍世界 凝結草木枝條美麗冰晶像麋鹿與耶誕老人

氣溫急凍，武陵農場今天早上6點到8點之間，出現零下4.9度低溫，農場內冰晶世界美景，吸引許多遊客上山欣賞拍照，農場提醒，...

影／南橫公路寒冬美景 山壁、邊坡流水結冰 宛如冰封世界

近日氣溫驟降，南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結...

急診驚見「33.1」嚴重低體溫！恐導致心肺衰竭 1族群也超危險

受到寒流和輻射冷卻影響，全台灣各地天氣非常寒冷，甚至部分地區會出現6度以下低溫。急診醫師田知學在臉書上發文，分享有位患者出現33.1度嚴重低體溫，最糟狀況恐怕會有生命危險，就算是年輕力壯的族群也不能輕忽。

平安夜出生 豐原醫院新兒生報到 成最萌耶誕禮物

昨晚平安夜，產婦施姓女子原先預產期是12月26日，因提前落紅，到衛福部豐原醫院待產，昨晚自然產下一名3400公克的男嬰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。