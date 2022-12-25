北部東部周三轉濕冷 持續影響至跨年元旦

中央氣象局今早10時34分發布低溫特報並指出，今天至明天上午受到寒流及輻射冷卻影響，北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，新北、苗栗及南投有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。另今天基隆北海岸及東半部沿海易有長浪發生，今早6時29分台東觀測到2.5米浪高。

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，過去這幾天持續受寒流影響，感受上相當寒冷，今清晨各地受輻射冷卻影響，溫度普遍下降到8度以下，特別是近山區的南投中寮及雲林斗南有出現3.3及3.5度的低溫，但天亮後各地氣溫逐漸上升，西半部地區不太受影響仍為晴時多雲的穩定天氣，但氣溫感受仍相當涼冷。

方俊元表示，預期明後2天寒流逐漸減弱，氣溫有回升趨勢，但白天高溫回幅有限，只會比今天高1至2度，感受仍涼冷；天氣方面，受水氣增多影響，迎風面的大台北及東半部將會是多雲到陰偶有零星短暫雨，中南部地區仍為晴時多雲的穩定天氣。

周三東北季風將再增強，水氣也有增多趨勢，迎風面的北、東部將為陰時多雲有短暫雨，加上溫度較低，將是濕冷的天氣型態；中南部地區天氣變化較小，是晴到多雲的天氣，清晨受輻射冷卻影響仍會有較低溫度出現，白天氣溫商升幅度大，日夜溫差變化大。

方俊元指出，預期這樣的天氣將持續影響至元旦，北、東部地區又會再連續下幾天的雨，中南部地區則影響較小，雲量會增多，但還是較穩定的天氣。