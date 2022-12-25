急診驚見「33.1」嚴重低體溫！恐導致心肺衰竭 1族群也超危險

受到寒流和輻射冷卻影響，全台灣各地天氣非常寒冷，甚至部分地區會出現6度以下低溫。急診醫師田知學在臉書上發文，分享有位患者出現33.1度嚴重低體溫，最糟狀況恐怕會有生命危險，就算是年輕力壯的族群也不能輕忽。

田知學在臉書粉專「布農Doc 田知學」上發文，貼出一張患者評估表的照片，其中一欄「T」的位置上寫「33.1」。田知學除了用紅色筆圈起來，也在貼文中提醒，「天冷一定要注意保暖、避免失溫」，嚴重低體溫可能導致心肺衰竭，甚至生命危險，即使發生在年輕力壯的族群身上也是非常危險。 「T」的位置上寫著「33.1」。圖擷自布農Doc 田知學

不過，天冷取暖時，還是有幾點要特別留意！重症暨胸腔科醫師黃軒日前曾在臉書上發文，提到要避免抽菸取暖、喝酒取暖、一直坐著不動，以及進出溫差變化大的地方。他表示「抽菸取暖」會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然導致血壓升高，容易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。

然而，黃軒坦言「喝酒取暖」確實會使身體增加溫暖感，但酒精的溫暖感並不能持久，因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越快，使體溫急驟下降，身體散熱速度加快，且消耗的熱量遠比酒精供給的熱量還要多，來不及收縮的血管無法防止熱量散發，身體禦寒能力反而下降，容易導致受涼感冒，甚至失溫、猝死。

黃軒提到「一直坐著不動」會減少四肢的血液循環，使手腳更加冰冷。他也提醒要避免「進出溫差大的地方」，根據美國的研究指出，溫差大除了可能發生心臟猝死，也可能出現「腦血管阻塞疾病」，且溫差大於5度以上就更危險，小於60歲的人發生急性腦中風的機率恐怕大幅增加4倍。

最後，黃軒透露寒流發威時，偶爾有手腳冰冷的狀況是正常的，但如果經常感到手腳冰冷，又有手腳指甲變紫、變青、變黑，還有胸痛、呼吸困難、持續手或腿疼痛，就要記得盡快去看醫生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康