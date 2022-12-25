快訊

台南民進黨正國會6名議員 發表共同聲明：含淚投給黨證

3度喊「未來4年」 中市長盧秀燕第二任就職：維持輕政治施政風格

引起喉嚨痛的問題五花八門，對症下藥才能真正緩解！7種情況需就醫

影／南橫公路寒冬美景 山壁、邊坡流水結冰 宛如冰封世界

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供

近日氣溫驟降，南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。甲仙工務段人員也將畫面拍照分享上臉書，今天更吸引約一到兩成遊客上山觀賞難得的寒冬美景。

工務段人員近日在台20線臨105線34.8公里處，檜谷埡口到40公里往向陽沿線，發現山壁、邊坡上的流水，結凍成為一根根冰柱，行經該處，沿途宛如冰封世界。

工務段人員也將這畫面拍照PO上臉書社團「南橫山林同好社」，形容這是「邊坡瀑布披上美麗冰衣」。

甲仙工務段長陳正偉說，這是南橫入冬以來度二波寒流，這次氣溫偏低，清晨即入夜溫度約在0度到零下1到2度左右，才會讓日照較少的流水處出現結冰情形，但山上冰柱畫面在網上廣傳後，今天上山人車潮就增加約一到兩成。

至於今年是否能在南橫公路上降雪，甲仙工務段副段長呂修賢說，是否山上降雪取決於溫度及濕度，這兩次寒流，偏乾冷，降雨較少，暫無降雪的跡象，但好天氣有很高機率可看見一望無際的雲海美景。

甲仙工務段提醒，山上日出後，約7至8時左右會回暖，中午最高溫可達近10度左右，但清晨及入夜氣溫偏低，溫差極大，民眾須多穿禦寒衣物，且在路旁拍照時，應留意腳下避免滑倒。

甲仙工務段也建議，路面雖無結冰情形，車輛仍不需附掛雪鍊，但建議上山民眾攜帶雪鍊；同時呼籲遊客，上山切勿亂丟垃圾，也在欣賞風景的同時共同維護山林美景。

南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供
南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。圖／甲仙工務段陳彥佐提供

南橫 降雪 寒流

延伸閱讀

影／76歲婦人寒流半夜迷路走8小時 騎士陪走遇熱心警解危

寒流來襲 新北2天17人內科OCHA送醫

影／南橫零下2度低溫「山泉水結凍成冰」 濕度不足未下雪

影／影片曝光！新北聯結車天雨下山 滑出車道撞山壁

相關新聞

南投中寮3.3度 乾寒流籠罩到明晨 吳德榮分析跨年天氣

中央氣象局持續發布低溫特報，今天平地最低溫出現在南投縣中寮，今晨4時50分只有3.3度低溫，其次為雲林縣雲林分場3.5度...

影／台鐵台南站發生轉轍器故障搶修中 南段部分列車延遲

「合鐵事故通報平台」臉書粉專表示，因台南車站發生號誌異常事件（轉轍器），南段部分列車將有所延遲。台鐵局說，上午6時37分...

高雄以北下探6度 20縣市今低溫特報

受寒流及輻射冷卻影響，昨平地最低溫出現在桃園的大溪永福測站、苗栗公館的苗栗農改測站，各四點三度，其次是新北樹林的桃改台北...

每月上萬件 台鐵拾獲遺失物 明年起運送要收費

據台鐵統計，每月平均可拾獲1萬多件遺失（留）物，其中有1至2成民眾會要求協助送達指定車站。台鐵局規畫，明年初針對遺失（留...

影／南橫公路寒冬美景 山壁、邊坡流水結冰 宛如冰封世界

近日氣溫驟降，南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結...

妙齡女「手冷到黑青」 皮膚科醫師：待室內可能被凍傷

連日氣溫寒冷，未注意保暖小心凍傷！20多歲女性上班族，大多時間待在室內，近日右手關節開始紅腫熱痛，近2天還冷到發紫，皮膚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。