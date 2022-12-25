影／南橫公路寒冬美景 山壁、邊坡流水結冰 宛如冰封世界

近日氣溫驟降，南橫公路海拔2000公尺以上，檜谷埡口往向陽沿線，長達約5公里左右的路程，沿途山壁、邊坡流水，因溫度太低結一根根冰柱，宛如冰封世界。甲仙工務段人員也將畫面拍照分享上臉書，今天更吸引約一到兩成遊客上山觀賞難得的寒冬美景。

工務段人員近日在台20線臨105線34.8公里處，檜谷埡口到40公里往向陽沿線，發現山壁、邊坡上的流水，結凍成為一根根冰柱，行經該處，沿途宛如冰封世界。

工務段人員也將這畫面拍照PO上臉書社團「南橫山林同好社」，形容這是「邊坡瀑布披上美麗冰衣」。

甲仙工務段長陳正偉說，這是南橫入冬以來度二波寒流，這次氣溫偏低，清晨即入夜溫度約在0度到零下1到2度左右，才會讓日照較少的流水處出現結冰情形，但山上冰柱畫面在網上廣傳後，今天上山人車潮就增加約一到兩成。

至於今年是否能在南橫公路上降雪，甲仙工務段副段長呂修賢說，是否山上降雪取決於溫度及濕度，這兩次寒流，偏乾冷，降雨較少，暫無降雪的跡象，但好天氣有很高機率可看見一望無際的雲海美景。

甲仙工務段提醒，山上日出後，約7至8時左右會回暖，中午最高溫可達近10度左右，但清晨及入夜氣溫偏低，溫差極大，民眾須多穿禦寒衣物，且在路旁拍照時，應留意腳下避免滑倒。