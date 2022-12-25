南投中寮3.3度、乾寒流籠罩到明晨 吳德榮分析跨年天氣

中央氣象局持續發布低溫特報，今天平地最低溫出現在南投縣中寮，今晨4時50分只有3.3度低溫，其次為雲林縣雲林分場3.5度、雲林縣雲林台大測站3.9度。若以局屬氣象站部分，最低溫是彰化縣田中今天凌晨2時44分5.3度，其次是嘉義市嘉義站5.6度、南投縣日月潭6.2度，新北市板橋也只有7.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明晨乾寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，明晨本島平地的最低氣溫仍在5度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今天北部5至17度，中部4至22度，南部5至24度，東部7至23度。

他說，明天白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適、晚仍偏冷。周二、周三氣溫續升，西晴、東偶雨；西半部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮表示，周三下午起至周五受東北季風影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

至於跨年天氣，他說，模擬仍是東北季風型態，迎風面北部、東半部雲量多，偶有局部短暫雨的機率，背風面中南部晴朗穩定；氣溫略回升。迎風面各地的跨年活動期間，會受到什麼程度的影響，言之過早，應再觀察。