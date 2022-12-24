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天氣太冷竟會失明！ 眼科權威：這4類型族群慎防

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後8小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者恐留下後遺症，嚴重者恐失明。報系資料照
三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後8小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者恐留下後遺症，嚴重者恐失明。報系資料照

周末受寒流影響，氣溫持續下探，近日有位民眾一覺醒來「竟然看不到」，甚至腹痛、嘔吐、血壓飆高，經過醫師會診，確診是急性青光眼惹禍。國內權威眼科醫師提醒，冬季急性青光眼患者增加，尤其是同時有這4種條件的民眾應注意，包括女性、身高少於160公分、遠視100至300度、年齡大於55歲者，容易產生急性於角閉鎖性青光眼。

青光眼權威、三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文指出，秋冬季節因為晝短夜長，同時符合上述4項條件的患者，容易產生急性於角閉鎖性青光眼，其眼壓會在短時間內飆升至50、60，造成病人突然失明、頭痛、噁心、嘔吐。近日天氣寒冷，在門診、急診都觀察到急性青光眼患者增加的趨勢，尤其急診有8成急性青光眼患者，都是符合上述4項條件者。

像是前幾天一名68歲女性，原先人還好好的，但傍晚用完餐後，便感覺眼睛不太舒服，原先以為自己可能感冒，想睡覺休息一會兒，結果一覺醒來「完全看不見」，家屬緊急帶她到急診就醫，同時她有腹痛、嘔吐，血壓飆至200，急診醫師原先以為是急性腸胃炎或中風，後續經會診眼科醫師，發現眼壓飆60，才確診是急性青光眼，透過降眼壓才恢復正常。

呂大文提醒，急性青光眼若在秋冬好發，很容易有致盲性，若發作後8小時內沒有降眼壓，急性青光眼患者多半留下後遺症，最嚴重情況有三分之一患者「會失明」，是相當嚴重的眼科疾病，呼籲民眾千萬小心，發生時要儘速就醫治療。

患者 眼壓 醫師

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