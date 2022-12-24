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妙齡女「手冷到黑青」 皮膚科醫師：待室內可能被凍傷

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
20多歲女性上班族，大多時間待在室內，近日右手關節紅腫熱痛還冷到發紫，皮膚科醫師提醒，冬季常好發凍瘡、凍傷及乾癢，即使待在室內也可能凍傷，建議應隨時做好保暖。記者許政榆／攝影
20多歲女性上班族，大多時間待在室內，近日右手關節紅腫熱痛還冷到發紫，皮膚科醫師提醒，冬季常好發凍瘡、凍傷及乾癢，即使待在室內也可能凍傷，建議應隨時做好保暖。記者許政榆／攝影

連日氣溫寒冷，未注意保暖小心凍傷！20多歲女性上班族，大多時間待在室內，近日右手關節開始紅腫熱痛，近2天還冷到發紫，皮膚科醫師提醒，冬季常好發凍瘡、凍傷及乾癢，尤以女性居多，即使一整天待在家，因輻射效應導致室內溫度比室外還低，也可能造成凍傷現象。

冬季常見凍瘡、凍傷、乾癢等問題，開業皮膚科醫師趙昭明表示，凍瘡、凍傷較常發生在手指、腳趾、耳朵等部位，包括出現癢、痛、紅疹、紅斑等現象，好發族群為女性，及本身有免疫性疾病、周邊循環較差的民眾。

趙昭明指出，不見得在高山、戶外才會被凍傷，待在室內有可能因為輻射效應，導致室內溫度比室外低，一整天待在家「也會凍傷」，因此無論待在室內還是室外，都要做好保暖，情況嚴重時務必要就醫。

趙昭明表示，凍傷、凍瘡即為皮膚發炎反應，不一定呈現對稱性，有些人5隻手指都有，有些人則只有1、2根指頭紅腫或癢，也常與過敏搞混，需要使用消炎止痛藥物、搭配藥膏治療，否則會持續很久，特別是循環不好的民眾，可能反覆發作。

趙昭明提醒，凍瘡、凍傷患者千萬不要用熱水沖洗，或用暖爐取暖，恐造成身體水分、油脂流失更快，使皮膚受傷情況更厲害。建議民眾洗澡水溫度不宜過高，維持血管平衡流通狀態，不要讓血管急速收縮，平時可透過戴棉質手套，即可達到很好的保暖效果。

另外冬季乾癢又稱「缺脂性皮膚炎」，趙昭明指出，因皮膚表層皮脂水分大量流失，皮膚的保護膜已經受損，若沒有將皮膚發炎情況作改善，即使民眾擦乳液，效果也有限，建議應就醫吃抗組織胺、擦輕微類固醇藥膏，將皮膚保護層修復後，在擦乳液保護才有效果。

趙昭明指出，近日天氣寒冷，頭皮血液循環較差，能供給毛髮的養分較少，使得民眾掉髮問題也特別多，增加約1成比例。此外秋冬也是異位性皮膚炎好發季節，另外就是脂漏性皮膚炎，例如酒糟、紅斑患者也增加。

趙昭明也觀察，近來不少民眾打新冠疫苗、確診後體質跟著改變，不敏感的皮膚變得敏感，敏感病人的皮膚敏感更加厲害，今年門診乾癢症患者相較去年增加2成，包括四肢、身體搔癢，甚至頭皮搔癢，尤以慢性病、免疫功能差、腎功能不佳、糖尿病患者反應更厲害。

針對冬季皮膚保養，趙昭明建議三方法，包括增強身體免疫力、做好保暖以及充足睡眠。天冷民眾愛吃薑母鴨、麻油雞等，建議不要過量，湯也不要喝太多；建議穿棉質衣服保暖，避免麻質、毛料、尼龍等質地較容易刺激皮膚；民眾建議在12點前入睡。而民眾若想冬天泡溫泉，建議頻率不要過多、時間不要太長，加強油性保濕乳液。

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