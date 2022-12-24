聖誕夜各地低溫下探6度 下周北部轉濕涼持續到跨年

中央氣象局表示，受寒流及輻射冷卻影響，明天(25日)針對20個縣市發布低溫特報，高雄以北、宜蘭地區有6度以下低溫發生機率，晚間聖誕夜至後天(26日)清晨天氣非常寒冷。下周三(28日)迎風面水氣增多，北部地區轉濕涼，恐一路持續到跨年夜(31日)。

氣象局指出，明天清晨有局部10度以下低溫發生機率，高雄以北、宜蘭地區有6度以下低溫，北部及花東地區白天平均氣溫15到17度，其他地區約19至22度，中南部地區日夜溫差大，各地為晴到多雲天氣，僅花東、恆春半島地區有零星降雨機率。

氣象局今也發布低溫特報，今天至明天晚間北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷。新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率(橙色燈號)；屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率(黃色燈號)。

氣象局表示，下周一、周二清晨氣溫低，有局部10度以下發生機率，白天約回升1至2度到17至18度，迎風面水氣增多，基隆北海岸、東半部、宜蘭地區有局部短暫雨。下周三東北季風來襲，氣溫持平，北部地區低溫約15度，中部地區受輻射冷卻影響，早晚溫度約12到13度，南部地區約15度，白天中南部地區高溫可達24至25度。

另外，下周三迎風面水氣增多，大台北地區平地也會有局部短暫雨，一路持續到下周六，整體北部濕涼，中南部晴到多雲天氣，日夜溫差大。