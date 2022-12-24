天冷鮮乳傳滯銷 陳吉仲：啟動產銷調節措施

寒流一波波報到，導致牛奶滯銷，有立委提案「班班有牛奶」因應，對此，農委會主委陳吉仲今受訪時表示，冬季是鮮乳盛產季節，會透過既有契約廠跟其他產銷管道協助，他強調，這10年來鮮乳產量大幅增加，透過產量調節穩定鮮乳市場，且2025年紐西蘭液態乳零關稅即將到來，農委會會與所有酪農一起面對，維持價格。

陳吉仲今出席台北希望廣場農民市集新址開幕活動，會後受訪時被問到牛奶滯銷一事。他表示，鮮乳有很多的產銷調節措施，冬季是鮮乳比較盛產的季節，會透過既有契約廠協助，也會透過其他產銷管道協助，甚至很多大賣場也會透過促銷牛奶來吸引更多消費者。

陳吉仲說，這10年來鮮乳產量大幅增加，透過生產產量調節，穩定所有的鮮乳市場，而且2025年紐西蘭進口的液態乳全部零關稅即將到來，後面貿易才是更大的挑戰，會與所有酪農一起面對，維持價格。

對於民眾天寒吃鍋讓蔬菜價格提升，陳吉仲說，台灣冬天的蔬菜供應非常充足，受到寒冷天氣影響，包括火鍋等需求強勁，葉菜類供應量目前穩定，在這波寒流完後，下周開始中南部天氣好轉，短期葉菜類、瓜果類像是胡瓜、大宗蔬菜都可以大量供應，年節前穩定供應所有農漁畜產品，讓大家過好年。