健保智能客服I Can!升級 最新統計3成8民眾都問這題

衛福部健保署「健保智能客服 I Can!」即日起升級服務。健保署長李伯璋表示，健保智能客服上線初期，就遭遇新冠疫情，當時諮詢專線進線數爆增，但在智能客服加入服務後，不僅紓緩客服人員負荷，也打破服務時間限制，24小時不間斷即時服務。如今為讓使用者查詢服務時能更快速，讓服務不再只是問答互動，更加入多項實用功能。

健保署24小時「健保智能客服」線上服務，讓民眾透過健保署全球資訊網、Facebook粉絲頁及健保快易通APP等各管道進行健保諮詢服務，自109年4月上線至今，總共回答158萬1661個問題。

依健保署最新統計，今年1至8月統計，民眾最常詢問新冠疫情相關問題占38%，凸顯健保署力助防疫，讓疫情期間就醫問題、口罩、疫苗接種紀錄及快篩等業務，皆能透過智能客服即時獲得答案；除疫情之外，民眾最常提出的問題種類是，健保卡問題占28%、加退保問題及保險費問題各占15%，而整體滿意度高達82.5%，顯示健保智能客服的服務是受到肯定的。

李伯璋說，改版後智能客服功能面向，會充分利用大數據及數位科技，在查詢即時數據、定位導航、個人化服務及語音輔助各方面均有突破，過去智能客服主要使用管道以健保署全球資訊網為主，因應使用者習慣改變，版面流程設計更加適用於直式畫面，讓使用者體驗大為提升。

智能客服將整合為四大區塊，第一區「大家都在問」列舉了健保熱門問題，讓提問不再迷路；第二區「個人化服務」可查詢投保紀錄、未繳保費、變更通訊地址，也可確認健保費減免資格及區間；第三區「即時查詢」透過串接數據資料庫，能查詢快篩即時數據，搭配定位能尋找臨近的醫療院所，更能幫您直接導航至目的地；其中「健保臨櫃業務等候查詢」讓有臨櫃辦理健保業務需求的您，能參考等候時間再決定要不要出發，取號後也能查詢叫號進度，讓時間運用有更多的彈性。

為了讓大家能更深入了解全民健保，第四區特別設置為「健保樂讀」專區，其中精選了健保相關讀物，陪大家一起讀書。為歡慶健保智能客服推出全新改版，健保署再推出特別企畫「健保知識小挑戰」，考驗對台灣健保政策了解多少，完成10題測驗，可贏得榮譽徽章。

李伯璋說，未來健保署將利用大數據分析，更加了解民眾關心的健保議題及常見問答，持續精進服務流程，提升健保服務品質及效能。健保智能客服就在健保署網站的首頁，歡迎大家多加利用 ( https://gov.tw/K5Z )。