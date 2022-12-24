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防治慢性腎病 北榮獲頒「腎臟病健康促進機構典範獎」
台北榮總慢性腎臟病防治經驗，不時與國內及中國大陸醫界分享，更推展至加勒比海邦交國「聖克里斯多福及尼維斯」，協助該國建立慢性腎臟病防治體系，守護世界地球村，用醫療軟實力造福友邦人民，鞏固邦誼。目前更精益求精，積極拓展智慧醫療，持續增進臨床腎臟病人照護品質，致力守護國人健康，達成「腎」利人生的目標。
台北榮總榮獲「腎臟病健康促進機構典範獎」，內科部腎臟科主任林志慶表示，慢性腎臟病防治為我國公衛發展重要項目，北榮於民國92年起為全國最早成立5家腎臟保健推廣機構之一，且積極配合國家政策，致力推展慢性腎臟病、腎臟移植、腎臟安寧緩護等各項任務及創新護理衛教服務整合，對於相關研究不遺餘力，多次成為標竿學習醫院，108年、111年二度榮獲醫策會腎臟病疾病認證讚揚肯定。
這次獲獎由國健署副署長魏璽倫頒獎，林志慶代表北榮領獎。
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