花蓮血庫各血型庫存量不足春節吃緊 捐血站籲踴躍捐血
秋冬是用血高峰期，但連日低溫影響民眾捐血意願，花蓮血庫拉警報，總庫存量僅剩4.3天，尤以A型僅剩3.7天，花蓮捐血站今天呼籲踴躍捐血，希望趕在春節前備足10至12天的安全庫存量，讓需要用血的病患能夠安心接受治療。
台北捐血中心主任林敏昌說，秋冬是用血高峰期，近3個月用血量明顯增加，但近日持續低溫，感冒民眾增加，捐血的人大幅減少，導致缺血的情況發生，到上月底血液捐入量達低谷，已經多天未達安全庫存量，入不敷出。
花蓮捐血站統計，到今天為止，總庫存量4.3天，A型血只剩下3.7天，O型僅4.1天、AB型4.2天、B型5.6天。
花蓮捐血站表示，農曆春節連續假期將屆，需要10到12天以上的血液安全庫存量，希望社會大眾踴躍捐血。即日起舉辦捐血月活動，結合地方人士、社團等，周末都有捐血活動，花蓮捐血站也是全年無休，除夕當天會開放到下午4時，希望民眾多多挽袖捐血。
今天舉辦捐血月活動，立委傅崐萁及多位地方民代、社團人士出席支持。花蓮慈濟醫院臨床病理科主任暨血液腫瘤科醫師黃威翰表示，許多急重症病患需用輸血救命，一旦遇到缺血，只能依照病況的嚴重程度，安排優先輸血順序，仍期待血庫能有安全庫存量救治病人，否則會增加救治的困難度。
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