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台北希望廣場農民市集3.0開幕 將推資訊平台提供網購

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北希望廣場農民市集3.0今於華山藝文特區旁開幕。記者葉冠妤／攝影
台北希望廣場農民市集3.0今於華山藝文特區旁開幕。記者葉冠妤／攝影

台北希望廣場農民市集3.0今於華山藝文特區旁開幕。未來每周末將由直轄市、縣（市）政府及農漁畜團體持續推薦時令生鮮蔬果，並以有機、產銷履歷、CAS標章及取得生產追溯QR Code等產品為優先推薦品項。農委會主委陳吉仲說，未來希望廣場將建立資訊平台，不只周末，周一到周五的平日都可向農漁民訂購，還可利用希望廣場進行食農教育場域。

農委會指出，台北希望廣場農民市集設置迄今21年，本次經評估消費者購買便利性及延續現址買氣等因素，選定舊場域東側約200公尺距離的中央藝文公園內，與台鐵局簽訂10年契約，並由新北市農會負責營運及管理，全場規畫包括展售區、舞台區、服務台、咖啡區、美食區等共計116攤，產品項目包括農、漁、畜等產品，消費者可一次購足。

新北市農會理事長林讚枝表示，希望廣場是全國最大的農民市集，從八德路開始，這次是第3度搬遷，而今天正式開幕的台北希望廣場3.0要求販售的產品都是3章1Q，也會因應都市型態，有更多元的促銷活動。希望廣場3.0的建設經費6千多萬，一度短缺5600萬，很感謝靠農委會補助，才得以順利完工。

陳吉仲致詞時說，目前希望廣場只在周六、周日營運，他認為周一到周五的平日時間可作為食農教育場域，比照基礎建設的5千多萬，錢也由農委會來出，同時也可建立資訊平台，讓消費者跟農民、漁民對接，消費者不用到希望廣場現場，也能買到農漁畜場品。

農糧署署長胡忠一說，過去希望廣場以實體販賣為主，現在3.0以實體販賣為基礎，農民還可以透過Line等多元管道跟消費者直接銷售、網路行銷，增進消費者跟生產者的信賴關係，同時擴增營業額，若農民沒辦法來擺攤，也可以透過網路等其他形式銷售。

至於食農教育場域，胡忠一說，希望能充分運用希望廣場這塊地，所以從兩年前就開始規畫，讓當季盛產的花卉、茶葉時在平日販售，吸引附近消費者願意來購買是主要目的，之後再慢慢擴展到全國消費者，預計農曆年後就會推動。

台北希望廣場農民市集包括展售區、舞台區、服務台、咖啡區、美食區等共計116攤，產品項目包括農、漁、畜等產品。記者葉冠妤／攝影
台北希望廣場農民市集包括展售區、舞台區、服務台、咖啡區、美食區等共計116攤，產品項目包括農、漁、畜等產品。記者葉冠妤／攝影

農民 食農教育 網購

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